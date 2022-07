Donna incinta al Grande Fratello Vip 7?/ Cecchi Paone: “Sonia Bruganelli ha ragione”, ecco perchè!

Alessandro Cecchi Paone come Sonia Bruganelli: sì ad una donna incinta al Grande Fratello Vip 7

Sonia Bruganelli, a settembre, tornerà a fare l’opinionista al Grande Fratello Vip 7. La moglie di Paolo Bonolis, nel commentare la scelta di tornare a fare l’opinionista all’interno programma “Facciamo finta che” condotto da Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri su R101, ha raccontato di aver proposto agli autori di far entrare una donna al primo mese di gravidanza per mostrare le varie fasi della maternità. “Ormai con il fatto che in corsa entrano nuovi personaggi, il Grande Fratello può durare anche due anni. Io avevo proposto di mettere una donna al primo mese di gravidanza e di farla partorire nella casa, però mi hanno detto che era troppo rischioso”.

Un’idea che, tuttavia, gli autori non hanno preso in considerazione, ma con la quale Alessandro Cecchi Paone si trova d’accordo. Nella rubrica “La posta di Alessandro Cecchi Paone” che cura sul settimanale Nuovo, rispondendo ad una lettrice, spiega perchè avrebbe gradito vedere una donna incinta nella casa di Cinecittà.

Alessandro Cecchi Paone: ecco perchè dice sì ad una donna incinta al Grande Fratello Vip 7

Secondo Alessandro Cecchi Paone che ha vissuto l’esperienza di vivere diverse settimane nella casa del Grande Fratello vip, il reality rappresenta un esperimento sociale ed è per questo che avrebbe apprezzato assistere alle varie fasi della gravidanza se fosse stata accolta l’idea di Sonia Bruganelli di far entrare nella casa una donna incinta.

“Il Grande Fratello è diventato sempre più lo specchio e la rappresentazione della vita dei protagonisti. In questi anni di reality abbiamo assistito a drammi familiari, malattie di parenti e purtroppo decessi familiari. E allora, perchè non bisognerebbe rappresentare un processo fondativo dell’esistenza di chiunque come la gestazione e il parto? Sarebbe anche un’occasione per una forma popolare e seguitissima di divulgazione medico-scientifica in cui tutti potrebbero essere coinvolti. Insomma, sarebbe un tassello in più in questo esperimento sociale di nome Gf. Brava Sonia Bruganelli, a prescindere che si faccia o no“, ha scritto nella sua rubrica.

