Donna investita e uccisa dal marito/ L’uomo: “Non l’ho vista”. I due avevano litigato

Pubblicità

Una vera e propria tragedia quanto avvenuto nella serata di ieri in provincia di Pavia: una donna è stata investita e uccisa dal marito. L’episodio, riferito dalle principali testate online, è avvenuto di preciso in località Corteolona, ed ha causato la morte di una 48enne, perita a seguito dei gravi traumi riportati dopo lo schiacciamento. La dinamica esatta di quanto accaduto è al momento al vaglio degli inquirenti, e non è ancora chiara: il marito avrebbe spiegato di non essersi accorto di nulla, di non aver visto la moglie, se non fino all’investimento. Ma stando ad una ricostruzione, comunque da confermare dalle forze dell’ordine, pare che la vicenda sarebbe avvenuta al termine di una violenta lite fra i due coniugi: il marito era uscito di casa dopo aver litigato e se ne stava andando in auto, quando la donna si sarebbe aggrappata alla portiera; l’uomo è poi partito, con la moglie che successivamente sarebbe poi finita sotto le ruote dell’automobile.

Pubblicità

DONNA INVESTITA E UCCISA: MARITO SOTTO CHOC

La 48enne è morta praticamente sul colpo, e quando gli uomini del personale medico sono giunti sul luogo segnalato, per la stessa non vi era già più nulla da fare. Il marito, una volta individuato, è stato invece portato dai carabinieri presso la caserma di Stradella, dove è stato interrogato per diverse ore. Come detto sopra, l’uomo avrebbe confessato di non essersi accorto che la moglie fosse aggrappata alla portiera dell’automobile in quanto lo stesso era girato da un’altra parte, e che comunque si sarebbe trattato solo di un incidente e non di un atto intenzionale. Il marito è stato iscritto sul registro degli indagati, al momento per omicidio colposo, ma non è da escludere che la sua posizione possa aggravarsi o attenuarsi con il proseguo delle indagini. L’investimento, come riferisce Fanpage, è avvenuto attorno alle ore 21:00 di ieri sera, sabato 13 giugno, nell’abitazione dove viveva la coppia, in via XX Settembre, e dove c’era anche il figlio di 10 anni. Una volta accortosi dell’investimento, l’uomo avrebbe fermato immediatamente l’auto e sotto choc avrebbe chiamato i soccorsi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA