Donna morta da due anni trovata in casa sua/ Era mummificata, nessuno se ne è accorto

Choc a Como dove una donna è stata trovata morta in casa sua, a due anni dal decesso. La vittima, come scrive l’edizione online de La Stampa, era una signora anziana di 70 anni, tale Marinelal Beretta, che è stata rinvenuta ancora sulla sedia, appunto senza vita. Nessuno si era accorto della sua scomparsa fino a che nella giornata di ieri i pompieri non l’hanno trovata in maniera del tutto casuale.

Il proprietario di casa avevano chiesto l’intervento dei vigili del fuoco per via di alcuni alberi pericolanti a causa del forte vento che ha spirato ieri in Lombardia, e quando sono arrivati presso l’abitazione segnalata si sono accorti che qualcosa non andava, fino appunto a scoprire il cadavere della donna. La vittima non aveva famigliari ne tanto meno parenti, non era sposata, i genitori erano morti, e non vi era nessun’altro in vita di “stretto”.

DONNA MORTA DA DUE ANNI A COMO: IL COMMENTO DEL SINDACO

Aveva venduto la casa ma ne aveva mantenuto l’usufrutto, ed evidentemente faceva una vita molto riservata: è stata trovata praticamente mummificata in cucina, morta da almeno due anni, e i vicini di casa hanno confermato che non la vedevano almeno da settembre del 2019, di conseguenza non è da escludere un suo decesso ancora più datato.

«Questa povera signora – le parole del sindaco di Como, Mario Landriscina – non era nota ai servizi sociali del Comune e nessuno ha mai evidenziato la sua situazione, né lamentato la scomparsa da quel che mi risulta. E’ davvero una brutta storia che pone interrogativi sulla solitudine e forse sulle relazioni di vicinato». Al momento non è stata disposta l’autopsia, e se non si riuscirà a risalire a dei partenti, sarà il Comune di Como a pagare per i funerali della stessa. Nessuno si sarebbe accorto di lei ancora per mesi, o forse di più, se non fosse stato per quel forte vento di ieri.

