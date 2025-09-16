A La Vita in Diretta, su Rai Uno, si parla del giallo della donna mummificata a Bergamo con le parole dell'avvocato della figlia

Il giallo della donna mummificata, trovata dopo un anno in un condominio di Bergamo, ieri a La Vita in diretta. Il programma di Rai Uno ha parlato con l’avvocato della figlia della donna, colei che è stata fermata dopo appunto la scoperta del cadavere: “Il cadavere era mummificato – ha precisato alle telecamere del primo canale – era morto a settembre 2024, quindi un anno dal ritrovamento. Quello che mi ha sorpreso era questa apparente lucidità della donna nonostante una situazione così drammatica e non mi sembrava che avesse capito cosa fosse successo”.

E ancora: “Il fratello è combattuto fra la sofferenza e la scomparsa per la madre e la situazione che l’ha visto coinvolto e un attaccamento alla sorella che penso non verrà lasciato da sola. C’era questo distacco, sembrava parlasse di qualcosa che non era capitato a lei – ha detto tornando sulla figlia della vittima – il mio dubbio è che non abbia compreso il reato”.

DONNA MUMMIFICATA: LA SCOPERTA DOPO LE DENUNCE DEI VICINI

Ricordiamo che la donna mummificata è stata scoperta solo negli scorsi giorni dopo che settimane se non mesi i vicini di casa avevano lamentato un fortissimo odore, una puzza tremenda causata proprio dal cadavere in avanzato stato di decomposizione della povera anziana signora. La figlia, viene raccontata come una donna che in passato aveva avuto dei problemi psichici ed anche per questo una volta che è stata arrestata e stata messa nel reparto psichiatrico dell’ospedale, in attesa poi dei prossimi step della vicenda.

“Ultimamente era bianca in viso – ha raccontato una vicina che aveva visto la figlia della donna mummificata di recente – ho pensato che fosse come uscita da una bara, era bianca cadaverica. Ultimamente l’avevo vista diversa rispetto al solito, sembrava un’altra persona per me. Era ingrassata, bianca di capelli, bianca di viso, ho visto un cambiamento”.

DONNA MUMMIFICATA: LE PAROLE DELLA VICINA DI CASA E DEL CUGINO

Sul perchè abbia nascosto il corpo della madre: “Non so se lei l’abbia fatto per i soldi o per un disagio, ma quando ho saputo del fatto mi sono detta che vivere con un cadavere significa vivere in una tomba, in ogni caso quando le persone la vedevano dicevano che era cambiata”.

Infine al talk di Canale 5, Dentro la notizia, il commento del cugino della donna, che ha spiegato: “io papà era cugino con la signora Francesca (la madre mummificata ndr), saranno 30 anni che non la vedo, prima era a Genova poi si è trasferita a Bergamo, quando era bambino andavo a trovarli nella zona di Lavagna. Lei era anziana, era morto il marito, era rimasta da sola e sua figlia l’aveva portata su a Bergamo, quando ero bambino andavamo a trovarli ed era una famiglia normalissima, come tante altre, con una bella casa”. Un vero e proprio mistero che speriamo possa risolversi quanto prima.