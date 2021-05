Donna muore sul lettino solare/ Choc in un centro estetico: scoperta da una cliente

Rinvenimento macabro in un centro estetico in Austria, più precisamente a Deutsch Kaltenbrunn, dove una cliente di soli cinquant’anni è stata ritrovata morta sul lettino solare. La scoperta choc è stata effettuata da un’altra cliente del salone di bellezza, la quale, avvicinandosi al lettino che le era stato assegnato dai titolari della struttura, ha notato che su di esso giaceva il corpo privo di vita di una persona. Giunta sul posto per concedersi una seduta abbronzante, si è trovata di fronte a un drammatico episodio di cronaca, che lei ha comunque tentato di scongiurare al meglio delle sue possibilità.

Stando a quanto riferito dalla testata britannica “Daily Mail”, infatti, avrebbe provato a rianimare la vittima mediante più di un tentativo, ma, non ottenendo gli effetti sperati, ha iniziato a gridare e a chiedere aiuto ai proprietari del centro estetico. In quel momento sono stati allertati i soccorsi, che, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso della malcapitata, sul quale si è subito aperta un’attività di indagine per scoprire le cause che hanno condotto a questo tragico epilogo.

MUORE SUL LETTINO SOLARE: DRAMMA IN AUSTRIA, 50ENNE TROVATA PRIVA DI VITA DA UN’ALTRA CLIENTE

La notizia della morte di una donna di 50 anni d’età sul lettino solare di un salone di bellezza in Austria ha suscitato profondo cordoglio e commozione in tutto lo Stato. A fornire una ricostruzione sommaria di quanto è accaduto è ancora una volta il “Daily Mail”, secondo cui la vittima si sarebbe posizionata sul lettino attorno alle 14.30 e soltanto alle 16.45, dunque due ore e un quarto più tardi, una seconda cliente si sarebbe insospettita, vedendo che da quella zona non proveniva alcun tipo di rumore. Aprendo la porta della cabina, ha trovato la malcapitata del tutto inerme e già morta. Stando a quanto riferisce il quotidiano britannico, l’esame autoptico condotto sul corpo della donna non avrebbe evidenziato prove di malfunzionamenti da parte del macchinario, né sarebbero state rinvenute ferite. In questo momento c’è attesa per gli esiti dell’esame tossicologico.

