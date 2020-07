Donna nuda a gambe aperte sfida esercito Trump/ Video Naked Athena contro morte Floyd

E’ stata già ribattezzata “Naked Athena” ed è la donna nuda che lo scorso sabato ha sfidato l’esercito inviato a Portland da Trump nel tentativo di placare le proteste ancora in atto per l’uccisione di George Floyd. Oggi l’immagine della donna nuda coperta solo da una maschera nera che “sfila” davanti al cordone di agenti pesantemente armati e incurante dei gas e dei proiettili urticanti esplosi verso il suo indirizzo è diventata una delle immagini più ricondivise e simbolo della protesta negli ultimi giorni. Gli agenti presenti a Portland, come spiega Il Messaggero in un articolo dello scorso 20 luglio farebbero parte di un contingente federale inviato da Washington contro le obiezioni delle autorità del post per reprimere le manifestazioni che da ormai 50 giorni stanno infiammando gli Stati Uniti, dopo la morte di George Floyd. La donna sarebbe comparsa intorno alle 2.00 di notte e la sua immagine ha rappresentato, in tutta la sua potenza, il simbolo della contrapposizione tra la totale vulnerabilità dell’uomo di fronte alla forza eccessiva.

DONNA NUDA A GAMBE APERTE SFIDA L’ESERCITO DI TRUMP

Si è trattato di una performance di circa quindici minuti durante la quale la donna nuda, “Naked Athena”, senza perdere la calma ha lasciato gli agenti antisommossa interdetti mentre sfilata al loro cospetto, dilettandosi in posizioni di yoga e passi di danza classica mentre i militari continuavano a sparare proiettili urticanti. Come si vede dal video, un altro manifestante si è frapposto tra la donna e gli agenti, munito di scudo, nel tentativo di farle da schermo ma la donna lo ha scansato proseguendo la sua “sfilata”, fino a sedersi sull’asfalto a gambe aperte davanti l’esercito schierato. Dave Killen, il fotografo che l’ha immortalata, al The Oregonian del 21 luglio scorso ha commentato: “Sembrava incredibilmente vulnerabile. Sarebbe stato incredibilmente doloroso prendersi uno di quei proiettili (di gomma, ndr) senza indossare dei vestiti”. Oggi la performance della misteriosa donna nuda sta facendo il giro del mondo mostrandosi in tutta la sua potenza. CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO



