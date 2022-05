Donna partorisce al concerto dei Metallica/ Post social della band: bimbo sta bene

Un parto a ritmo di… musica: è quanto è accaduto al concerto dei Metallica allo stadio “Pereira”, in Brasile, dove la band si stava esibendo davanti a migliaia di spettatori, fra i quali c’era anche Joice Figueirò, al nono mese di gravidanza, che proprio durante il live ha cominciato ad accusare le prime contrazioni, entrando in travaglio nel preciso istante in cui i Metallica stavano cantando “Enter Sandman”. Una vicenda incredibile, che lo stesso gruppo musicale ha inteso condividere nelle stories su Instagram (il loro profilo vanta 8,2 milioni di fan), e questo ha fatto sì che la giovane madre ricevesse in privato tantissimi messaggi da parte di sconosciuti che le chiedevano come stesse.

Joice aveva acquistato i biglietti per il concerto dei Metallica tre anni fa, di fatto prima che la pandemia di Coronavirus costringesse il mondo intero a rivedere i propri piani e colpisse duramente tutti i settori lavorativi, non ultimo quello musicale e dello spettacolo, con il conseguente rinvio di molti show e spettacoli a data da destinarsi. Complice la lunga attesa, nonostante fosse ormai alle soglie del parto, la donna ha voluto partecipare ugualmente al concerto, ma alla terz’ultima canzone in scaletta ha dovuto chiedere aiuto ed è stata trasportata in ospedale in ambulanza.

PARTORISCE AL CONCERTO DEI METALLICA: IL PICCOLO LUAN E SUA MAMMA STANNO BENE

Dopo essersi ripresa, la donna ha pubblicato la notizia su Instagram, dicendo che la sua giornata è stata pazzesca e aggiungendo che avrebbe chiamato il figlio James Ulrich, in omaggio al frontman dei Metallica James Hetfield e al batterista Lars Ulrich. Alla fine, però, ha scelto di chiamare il figlio Luan.

A chi le sta scrivendo in queste ore, Joice dice: “Sto bene, sto cercando di realizzare come tutto sia successo. Grazie a tutti per il vostro amore e i vostri pensieri”. Probabilmente non ci sono precedenti nella storia di un parto a un concerto dei Metallica e, più in generale, a un concerto heavy metal, per cui non è errato parlare di un vero e proprio primato stabilito dal piccolissimo Luan ancor prima di emettere il suo primo vagito.

