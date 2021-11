Donna porta al guinzaglio ragazza incappucciata/ Choc al semaforo e foto virale…

Era fermo al semaforo aspettando che scattasse il verde per ripartire e proseguire la sua giornata. All’improvviso qualcosa ha attirato l’attenzione dell’automobilista: una ragazza stava attraversando la strada. Cosa c’è di strano in tutto ciò? Nulla, se non fosse che stava portando al guinzaglio una donna incappucciata. Una scena assurda, al limite dell’incredibile per l’uomo che però ha voluto immortalare la scena, forse perché se avesse raccontato tutto ai suoi amici, nessuno ci avrebbe creduto. Invece quella foto è diventata virale. È successo in Australia, in particolare ad Adelaide.

La foto è stata dapprima pubblicata su Reddit, dove ha raccolto oltre 1.100 commenti, ma è poi rimbalzata da social in social, tanto che pure il Daily Mail Australia ne ha dato notizia. Le reazioni sono diverse. Ci sono persone che si sono scandalizzati (“In quale sobborgo? Non voglio andarci mai più”), altre che le hanno difese (“Non stanno facendo del male a nessuno, lasciale stare”), così come c’è chi ha preferito farsi semplicemente una risata.

AL GUINZAGLIO COME UN CANE: IL CASO ITALIANO

Se pensate che episodi del genere capitino solo all’estero, allora vi sbagliate di grosso, perché anche recentemente sono stati raccontati casi simili in Italia. Pensiamo ad esempio alla vicenda ricostruita a fine ottobre da Sardegna Live, che ha riportato la foto di una donna che a Iglesias portava al guinzaglio un uomo. La coppia non è di certo passata inosservata, evidentemente non solo perché stava percorrendo le strade del centro, né solo per il particolare del guinzaglio, in quanto l’uomo indossava una gonna e tacchi a spillo. Un passante, sorpreso da quella scena, ha allora realizzato un video. Diverse le ipotesi, a partire dal “petplay”, un gioco di ruolo che rientra in una pratica sadomaso in cui nella coppia uno è il sottomesso e l’altro è invece il conduttore.

