Donna rifiuta mascherina, lite e follia in treno / Il video: “siete degli schiavi!”

Incredibile quanto accaduto nelle scorse a bordo di Trenitalia. Una donna si è rifiutata di indossare la mascherina protettiva, scatenando un putiferio nei confronti degli operatori di bordo. Non si conosce ancora il nome della persona che ha costretto il capotreno a fermare il convoglio su cui stava viaggiando, insieme a decine di altre passeggeri. Certo è che il video dell’accaduto è diventato virale sui social, provocando aspre discussioni tra gli utenti. La donna, che ha persino deciso di registrare il confronto avvenuto a bordo, non le ha mandate a dire all’addetto di Trenitalia, provocandolo continuamente: “Io ho il diritto di viaggiare sul treno, mi state mettendo in una condizione spiacevole”. Qualcuno durante il viaggio le fa notare che potrebbe protestare e attivarsi in modalità differenti piuttosto che non rispettare le leggi vigenti, lei si oppone e spiega che sta “provando a cambiare la legge, mandando delle lettere”.

Lite sul treno perché non indossa la mascherina

La tensione a bordo si taglia a fette quando una passeggera perde le staffe: “Lei non ha rispetto per la gente né per lo Stato”. Così chiede supporto alle altre persone del vagone: “Facciamo votazione: chi è per la mascherina? Ecco, siamo la maggioranza. Noi siamo il popolo può obbedire al popolo?” E lei furibonda replica: “Siete un popolo di schiavi” e mette fine al filmato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA