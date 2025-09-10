Chi l'ha visto? Il mistero della donna sconosciuta morta in ospedale a Chivasso, dalle segnalazioni dei telespettatori i dettagli per l'identificazione

Il caso della donna sconosciuta morta a Chivasso, la trasmissione Chi l’ha visto? tornerà ad occuparsene nel corso della nuova puntata, nel corso della quale potrebbero emergere nuovi dettagli utili ai fini del riconoscimento. La redazione aveva infatti lanciato l’appello per il riconoscimento ad inizio settembre, chiedendo ai telespettatori di fornire qualsiasi indizio che potesse aiutare le forze dell’ordine a dare un nome alla persona che dopo essere stata ricoverata in ospedale il 12 luglio 2024, era deceduta pochi giorni dopo senza che nessuno conoscesse il suo vero nome.

Da quel momento sono arrivate numerose segnalazioni che potrebbero ora chiarire il mistero. La donna al momento dell’accettazione, avvenuta in condizioni di salute che già erano molto gravi, non aveva documenti ed è stata seppellita a spese del Comune sotto il nome di “persona sconosciuta”, successivamente la Procura di Ivrea ha avviato una inchiesta, diffondendo pubblicamente una foto che poi è stata ripresa dal programma per risalire alle vere generalità.

Donna sconosciuta morta a Chivasso, i Carabinieri indagano sulle segnalazioni inviate a Chi l’ha visto?

Emergono i primi dettagli sulla donna sconosciuta morta a Chivasso grazie all’appello di Chi l’ha visto, che riprendendo le foto diffuse dalla Procura di Ivrea ha chiesto ai telespettatori di identificare la persona che era deceduta in ospedale senza documenti dicendo di chiamarsi Evelina Valle, nome che poi si è rivelato essere falso. Potrebbe trattarsi invece, secondo le prime anticipazioni di un’italiana di 47 anni, che probabilmente è stata riconosciuta da qualcuno che ha poi contattato la redazione del programma.

Come riporta il quotidiano Torinoggi, le informazioni sono state subito inviate ai Carabinieri che ora stanno procedendo alla verifica e ad ulteriori indagini per cercare altri testimoni che possano confermare, visto che la persona misteriosa non era stata riconosciuta neanche tramite analisi delle impronte digitali, risultava senza fissa dimora e non aveva apparentemente nè parenti o amici che la stavano cercando.