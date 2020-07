Donna scopre amante marito: entrambe in sala parto/ Video lite: ostetrica sotto choc

Una delle esperienze più brutte che una moglie può vivere durante il matrimonio è scoprire che il proprio uomo ha un amante. Se accade mentre si da alla luce il proprio figlio è anche peggio. Figurarsi poi cosa si prova se si scopre che il proprio marito ha un amante, in sala parto e che anche l’altra donna dà alla luce un bambino di cui lui è il padre. Non è lo spunto per la sceneggiatura di un film, ma quanto accaduto negli Stati Uniti. La vicenda è stata documentata da una ostetrica di turno in un ospedale americano: ha ripreso infatti la reazione di una donna che durante il travaglio ha incontrato l’amante del marito, anche lei prossima a partorire un figlio dello steso uomo. Il video, che è stato diffuso su Reddit, rende l’idea di quanto accaduto in quanto riprende le urla delle donne, mentre l’ostetrica, col volto coperto dalla mascherina, si ritrova ad assistere impotente alla scena.

SCOPRE AMANTE MARITO IN SALA PARTO

L’ostetrica era seduta vicino alla coppia quando la donna ha affrontato il marito. “Quando la mamma in travaglio e scopre che la ragazza del suo uomo sta partorendo“, è riportato nella didascalia del breve video. Il filmato mostra la faccia sempre più sbalordita dell’operatrice sanitaria. Non si sente chiaramente cosa si dicono i coniugi, ma la faccia dell’ostetrica è eloquente. L’audio poi fa il resto tra urla e imprecazioni. Il video, stando a quanto riportato da Leggo, è stato caricato pochi giorni fa e nel giro di due giorni ha raccolto oltre 82mila reazioni e oltre 4mila commenti da parte degli utenti di Reddit, la piattaforma in cui è stato condiviso il video. «Non saprei nemmeno cosa fare come infermiera in questo contesto», il commento lasciato da un utente. Un altro ha espresso tutto il suo malessere nel vedere la scena: «Mi sento così male per lei». In effetti non può che essere quella la sensazione…





