Donna su monopattino investita e uccisa da tir/ Genova, casco volato nell’impatto

Gravissimo incidente, oggi, a Genova dove una donna su un monopattino è stata travolta ed uccisa da un autocarro. Si tratterebbe del primo incidente mortale nel capoluogo ligure su un monopattino. Le dinamiche del sinistro che non ha lasciato scampo alla giovane donna sono ancora in corso di accertamento ma alcuni dettagli su quanto accaduto trapelano dal portale Genova24.it secondo il quale la vittima aveva appena portato i figli a scuola prima di essere coinvolta nel drammatico incidente avvenuto all’incrocio tra via Monticelli e corso De Stefanis.

Erano circa le 9 del mattino quando in uno degli incroci ritenuti tra i più pericolosi del quartiere di Marassi una giovane donna e mamma ha perso tragicamente la vita. Sul posto dell’incidente è giunto dopo circa un’ora anche il marito della 34enne che ha confermato che la donna aveva lasciato da poco i figli a scuola prima di essere travolta. Secondo le prime ricostruzioni, la 34enne stava guidando un monopattino elettrico ed indossava regolarmente un casco sfortunatamente volato via al momento dell’impatto.

INCIDENTE MORTALE A GENOVA: DONNA SU MONOPATTINO TRAVOLTA E UCCISA

Stando alle primissime informazioni sulla dinamica dell’incidente mortale avvenuto a Genova e costato la vita a una giovane donna a bordo del suo monopattino elettrico, pare che il conducente del mezzo pesante non si sia neppure accorto della presenza della ragazza sul piccolo mezzo e l’avrebbe così urtata facendola finire rovinosamente a terra. Tra le altre ipotesi al vaglio quella secondo la quale la donna possa essere caduta dal monopattino e il camion l’abbia inevitabilmente investita. Alla guida del tir vi era un uomo italiano di 46 anni già sottoposto all’alcoltest e risultato negativo. Dopo essere già stato sentito dagli agenti della sezione infortunistica della polizia locale sarebbe già stato lasciato andare. A quanto pare nessun testimone era presente al momento dell’incidente. Quando sul posto sono giunti i soccorsi, per la donna non c’era già più nulla da fare e nonostante le manovre di rianimazione i sanitari non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso. Si tratterebbe del primo incidente mortale del nuovo anno a Genova e del primo in generale che abbia coinvolto un monopattino nel capoluogo ligure.





