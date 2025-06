Al Bano e l’imprevisto al concerto: cos’è successo ad una fan

Non è la prima volta che un artista si ritrova a dover gestire un imprevisto nel corso di un concerto. Con l’arrivo del grande caldo, capita di ritrovarsi davanti fan che svengono per le temperature, a volte proibitive. Non si sa se il caldo abbia provocato il malore di una donna, ma è quanto accaduto al concerto che Al Bano ha tenuto a Carbonia il 7 giugno 2025. Tutto è accaduto durante giornata inaugurale della 29ª edizione de “Il Sulcis Iglesiente Espone” quando, una signora del pubblico, è stata colta da un malore accasciandosi.

Il malore che ha colto la signora non è passato inosservato ad Al Bano che, oltre ad aver commentato l’accaduto, ha provato a rianimare la fan con i mezzi che aveva a disposizione.

Al Bano: così reagisce al malore di una signora durante il concerto

“Ho capito perché è caduta, perché non c’è Fausto Leali“. Con queste parole, Al Bano ha commentato con un pizzico di ironia l’accaduto. Il leone di Cellino San Marco, poi, ha provato a rianimare la signora incoraggiandola con la sua inconfondibile voce. “Deborah! Svegliati! Vieni qui Deborah!”, ha detto ancora l’artista. Il momento, naturalmente, è stato immortalato dagli altri presenti ai fan che hanno poi condiviso il filmato sui social diventando in poco tempo virale.

Non si da, tuttavia, cosa sia effettivamente accaduto nè come si sia evoluta la situazione. Si spera, naturalmente, che tutto sia andato per il meglio per la signora, presente al concerto per godersi una serata tranquilla e divertente in compagnia della voce del Leone di Cellino San Marco.