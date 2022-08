Donna taglia genitali al compagno: stava stuprando figlia/ “Ho preso un coltello e…”

Giunge dall’India la notizia di una donna che ha tagliato i genitali al compagno utilizzando un coltello da cucina dopo averlo sorpreso mentre tentava di compiere violenza s*ssuale ai danni di sua figlia. Una vicenda di cronaca che ancora una volta riapre una pagina dolorosa di cronaca internazionale, quella relativa agli abusi e ai maltrattamenti ai danni delle donne, piaga che non riguarda soltanto il nostro Paese, ma che purtroppo è diffusa in tutto il pianeta. Restando nello specifico di questa notizia, la giovane (14 anni) si è salvata soltanto grazie all’intervento della madre.

DALL'AFRICA/ Card. Nzapalainga: i cristiani, nuovi artigiani della pace

In particolare, scrive il “Times of India”, la 36enne sarebbe rientrata a casa all’improvviso, trovandosi di fronte agli occhi una scena che non si sarebbe mai immaginata di osservare: il suo fidanzato 32enne stava provando a stuprare la figlia adolescente all’interno della loro abitazione, ubicata a Lakhimpur Kheri, nello stato dell’Uttar Pradesh. Queste le parole della mamma, che ha poi tagliato i genitali al compagno: “Stavo lavorando nella fattoria quando è avvenuto l’incidente. Fortunatamente sono tornata a casa appena in tempo e l’ho colto in flagrante”.

DALLA TERRASANTA/ "I palestinesi sono rimasti soli, ma Israele è sempre più fragile"

DONNA TAGLIA I GENITALI AL COMPAGNO SORPRESO A VIOLENTARE LA FIGLIA

Nella sua esposizione dei fatti effettuata al quotidiano di riferimento della nazione indiana, la 36enne ha illustrato nel dettaglio come il suo compagno, a quel punto, totalmente in preda al panico, abbia provato ad assalirla, probabilmente furioso non soltanto per essere stato colto in flagrante, ma anche per le conseguenze che sarebbero potute derivare per lui da quel momento in avanti, anche e soprattutto sotto un profilo penale (e, infatti, è stato accusato di stupro).

La condanna peggiore, però, gliel’ha inflitta la donna, come ha raccontato lei stessa nell’intervista rilasciata: “Così ho preso un coltello dalla cucina e gli ho tagliato i genitali per dargli una lezione. Non ho rimpianti per quello che ho fatto”.

DA MOSCA/ "Pace, perdono, misericordia: solo se diventano un fatto cambiano il mondo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA