DONNA TROVATA CON LA GOLA TAGLIATA/ Giallo a Mantova: la versione del compagno

Giallo nella periferia di Mantova, dove ieri sera un 34enne ha trovato la sua compagna di 31 anni riversa in camera da letto con la gola tagliata dopo una serata tra amici. Il giovane, subito dopo il ritrovamento, ha dato l’allarme e la donna è adesso ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Carlo Poma. Sul caso indaga la Squadra Mobile della Questura, che sta cercando di ricostruire l’accaduto sulla base delle testimonianze delle ultime persone che hanno visto la donna.

Proprio il fidanzato, come riportato dal Corriere della Sera, ha dichiarato di avere trascorso insieme alla compagna una serata al ristorante con una coppia di amici. I fidanzati, però, nel corso della serata avrebbero avuto una discussione, così la donna ha deciso di lasciare anzitempo la compagnia e di ritirarsi in camera da letto. Non è passato molto tempo prima che il compagno la raggiungesse: ma qui la scoperta, la donna era priva di sensi e con un profondo taglio alla gola.

DONNA TROVATA CON LA GOLA TAGLIATA

Gli inquirenti al momento non escludono nessuna pista, neanche quella di un gesto autolesionista o di un tentato suicidio da parte della donna. Per valutare ogni aspetto, hanno già convocato e stanno ascoltando il resoconto della coppia di amici che ha partecipato alla cena al ristorante lunedì sera. Il compagno della ragazza nel frattempo, dopo aver fornito la propria versione dei fatti alla polizia arrivata insieme al 118, non ha più proferito parola poiché sotto choc. Toccherà agli investigatori insomma tentare di fare luce sull’accaduto, cercando di comprendere se esistano o meno responsabilità ascrivibili a qualcuno. Allo stato attuale non vi è notizia di persone fermate e non è chiaro se siano stati rinvenuti un’arma da taglio o un coltello.

