Donna uccisa dal marito con una mazza da cricket/ Dramma a Salsomaggiore: Meena Kumari morta in strada

Ennesimo femminicidio del 2023. A Salsomaggiore Terme, in provincia di Parma, una donna è stata uccisa dal marito con una mazza da cricket. La vittima si chiama Meena Kumari ed è di nazionalità indiana: la 66enne è stata aggredita attorno alle 9.30 da suo marito nel centro della cittadina. Stando a una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe aggredito la donna in casa, sotto gli occhi di alcuni familiari. La donna, nel tentativo di salvarsi, sarebbe poi scesa in strada per chiedere aiuto. L’uomo l’avrebbe però inseguita, continuando colpirla con una mazza da cricket alla testa, fino ad ucciderla.

Gaza, palestinesi contro Hamas: "Non siamo nei suoi piani"/ "Ci ha lasciati senza cibo e medicine"

I soccorsi, giunti nell’abitazione della coppia, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La donna, infatti, è morta in strada in seguito ai colpi inflitti dal marito. Il marito, autore del femminicidio, è stato fermato da un carabiniere donna fuori dal servizio. Come spiega TgCom24, infatti, la donna avrebbe sentito le grida d’aiuto della vittima e sarebbe intervenuta da sola immobilizzando l’uomo. Solo successivamente sarebbe intervenuta pattuglia del radiomobile di Salsomaggiore. Il marito è stato portato in caserma.

Sudan, oltre 6 milioni di sfollati a causa della guerra civile/ Cresce il timore di un nuovo genocidio

Femminicidio a Salsomaggiore Terme: l’assassino fermato da un carabiniere fuori servizio

Noemi Schiraldi, la giovane donna carabiniere che è intervenuta dopo aver sentito le grida della donna vittima di femminicidio, a TgCom24 ha raccontato: “Ho sentito le urla dalla strada, ho deciso di intervenire immediatamente. Ho trovato la porta dell’appartamento aperta e ho visto un corpo riverso. All’interno c’era un uomo che impugnava una mazza e che ha colpito la donna al volto, nonostante io fossi entrata. A quel punto mi sono avvicinata all’uomo, mi sono qualificata e gli ho intimato di allontanarsi. Non ha opposto resistenza, io allora ho atteso l’arrivo dei colleghi e mi sono assicurata che stesse arrivando il 118”. Ancora ha spiegato: “Mentre entravo l’uomo ha colpito la donna. Ho sentito delle urla, non so se fossero della donna o di altri passanti”.

Parma, 66enne uccisa dal marito a colpi di mazza/ L'aggressione in casa poi continuata in strada

Luca Musile Tanzi, sindaco di Salsomaggiore, sulla propria pagina Facebook ha espresso dispiacere per quanto accaduto: “Oggi per Salsomaggiore si scrive una pagina triste. Quello che è accaduto questa mattina in via Trento è un fatto gravissimo: nonostante si continui a ripetere che “non deve più succedere” puntualmente ci troviamo di fronte sempre allo stesso copione. La violenza domestica è un male intollerabile che non dovrebbe mai trovare spazio nelle nostre vite. Come società, dobbiamo impegnarci a combattere contro qualsiasi forma di violenza e lavorare insieme per creare un ambiente sicuro per tutti. Questo tragico evento ci ricorda l’importanza di essere vigili, di intervenire quando vediamo segnali di pericolo e di promuovere una cultura della vita e del rispetto”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA