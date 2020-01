DONNA VIVE IN CABINA TELEFONICA/ Roma, abbandonata in mezzo ai suoi bisogni. Ma ora..

La donna che vive nella cabina telefonica è stata “accompagnata presso una struttura idonea“. E’ questa la bella notizia fornita dalla pagina Instagram di Chi l’ha visto? dopo che il caso aveva creato a Roma non poco scalpore. Come riportato da Federica Sciarelli, la donna utilizzava la cabina non solo per viverci, ma anche per espletare i suoi bisogni fisiologici. Una storia di disagio e di estrema povertà che aveva colpito il pubblico di Rai Tre. La Polizia Locale di Roma Capitale ha risposto all’appello dei cittadini, con il Comando Generale che ha fatto sapere che, dopo nuove offerte di aiuto, gli agenti del Nucleo Assistenza Emarginati sono intervenuti ieri e la donna “è stata affidata alle cure del personale del 118”.

DONNA CHE VIVE NELLA CABINA TELEFONICA ORA RICOVERATA IN STRUTTURA IDONEA

Il programma Chi l’ha visto? aveva contattato i servizi sociali del Comune raccontando la storia della donna che viveva nella cabina telefonica in via Tor de Schiavi da ormai una decina di giorni. Questa persona, da quanto appreso, veniva seguita già da un paio d’anni, ma evidentemente senza risultati. Dopo le sollecitazioni della trasmissione di Rai Tre erano intervenuti anche gli operatori ecologici dell’Ama per ripulire la cabina telefonica e i suoi dintorni dagli escrementi della signora. Una storia che aveva colpito particolarmente il pubblico di Federica Sciarelli, che proprio ai telespettatori aveva chiesto aiuto per cercare di trovare una soluzione per questa donna. Oggi l’inizio di un percorso che si spera risulti risolutivo per la signora. Sul profilo Instagram di Chi l’ha visto? anche i ringraziamenti alla spettatrice Katia, che vive nel quartiere e che si è molto prodigata.

