Laetitia Casta/ “Non ho mai usato tecniche di seduzione. L’amore vero? Significa camminare insieme”

Laetitia Casta, protagonista con Lily-Rose Depp del film “L’uomo fedele” di Louis Garrel, ai microfoni di “Io Donna”, ha svelato i segreti del suo fascino raccontando anche la sua concezione dell’amore. 40 anni compiuti lo scorso maggio, innamorata del collega francese Louis Garrel, con il quale si è sposata nel giugno 2017, l’attrice francese svela di non aver mai usato tecniche di seduzione per conquistare gli uomini avendo preferito affidarsi alla spontaneità dei gesti. “Non ho mai adottato strategie di seduzione in funzione dell’età. Ma trovo che, con il passare del tempo, sia un bene riuscire a liberarsi dallo sguardo degli altri.E fermare lo sguardosudisé. Amarsi, tutto parte da lì” – spiega la Casta che, nel film, interpreta Marianne, la moglie di Abel interpretato da Louis Garrel che resta affascinato anche dalla giovane Ève che ha il volto di Lily-RoseDepp, figlia di Vanessa Paradis e Johnny Depp.

LAETITIA CASTA: IL CONCETTO DEL VERO AMORE

Dopo l’importante storia d’amore con Stefano Accorsi da cui ha avuto due figli, Orlando, nato il 21 settembre 2006, ed Athena, nata il 29 agosto 2009, dal 2015, Laetitia Casta è legata a Louis Garrel, ma che cos’è per l’attrice il vero amore? L’ex modella stupisce anche in questo caso svelando di considerare il concetto d’amore una pura fantasia. “Esistono diverse forme di amore. Non ce n’è una che sia più nobile delle altre. Quando vogliamo veramente bene a una persona, è in quel preciso istante che l’amore si rafforza. L’idea dell’amore è solo fantasia. Vivere l’amore significa camminare insieme. Questo è il vero amore”, spiega l’attrice. L’attrice, poi, svela che il più grosso errore che si possa fare in amore è indossare una maschera e non essere se stessi di fronte al proprio partner, ma la bellissima Casta ha un segreto per essere felice in amore? “Non ne ho. È un’idea preconcetta dellafelicità e io non la condivido. La vita è più intensa di così. Me la invento giorno per giorno”, conclude.

