Alexandria Ocasio-Cortez e il fallito tentativo di screditarla/ Video in cui deputata Usa balla diventa virale

Voleva umiliarla, ma la trappola si è ritorta contro a chi l’aveva preparata. Alcuni giorni fa sull’account Twitter AnonymousQ è comparso un video di trenta secondi che ritrae Alexandria Ocasio-Cortez, la più giovane deputata mai eletta al Congresso Usa, mentre ballava sui tetti della Boston University. Insieme il messaggio: «Questa è la comunista preferita d’America nonché signorina “sotuttoio” che si comporta come la cretina sprovveduta che è». Anziché screditare la 29enne, che in quelle ore si apprestava a giurare al Congresso, il video ha aumentato ulteriormente la popolarità di Alexandria Ocasio-Cortez. E infatti il video è diventato virale. «Danza in modo adorabile e si sta divertendo con i suoi amici, come potrebbe nuocerle questo video?», scrive un utente. Il video risale ai tempi in cui la giovane era una studentessa universitaria: con i suoi compagni di studio aveva improvvisato il remake della scena di Breakfast Club, film del 1985 in cui i protagonisti ballano sulle note di Lisztomania dei Phoenix.

DEPUTATA BALLA IN UN VIDEO: CLIP VIRALE

È fallito miseramente il tentativo di screditare la più giovane parlamentare del Congresso Usa con la pubblicazione di un video in cui la deputata balla. Voleva offendere l’immagine di Alexandria Ocasio-Cortez, appena eletta alle elezioni di midterm dello scorso novembre, quindi ha ripescato un video di quando la politica e attivista 29enne frequentava l’Università du Boston. Voleva dimostrarne l’inadeguatezza o almeno innescare dubbi sulla più giovane parlamentare della storia statunitense, ma l’operazione ha invece prodotto l’effetto opposto, perché il video è piaciuto moltissimo agli americani. Centinaia su Twitter hanno difeso Ocasio-Ortez dalle critiche e il video è diventato virale, uno dei più popolari della rete. Tra chi è intervenuto per difendere e sostenere la giovanissima deputata anche molti personaggi vip, tra cui Russel Crowe. L’attore e regista ha scritto che «tanto prima avremo un numero maggiore di politici come lei, quanto prima potremo ballare».





