Laura Paolini può vedere i colori/ I compagni hanno inventato una “scatola magica”

Laura Paolini, una 18enne non vedente, può riconoscere i colori grazie ad un’invenzione dei compagni di scuola. I ragazzi del liceo Foresi dell’Isola d’Elba, impegnati nei percorsi di alternanza scuola-lavoro, hanno messo a punto un dispositivo automatico di riconoscimento dei colori. È composto da un sensore che restituisce la mappatura colorimetrica di un oggetto nelle vicinanze. È stata proprio Laura, destinataria dell’innovativo progetto, coinvolta per valutarne utilità e pertinenza, a dare importanti indicazioni. «Ho chiesto che il dispositivo mi aiutasse in particolare a riconoscere i colori dei vestiti per poterli abbinare, ed è questo l’utilizzo principale che ne farò, anche se mi potrà servire in altre occasioni», ha raccontato a Il Telegrafo di Livorno. Un altro gruppo di studenti dovrà occuparsi dell’ottimizzazione della struttura del dispositivo, tradurlo in italiano e limitare ai colori principali il ricco database in inglese finora usato, ma soprattutto “dargli voce”. «Alla fine di questo percorso, quanto realizzato dai due gruppi verrà riunito in un unico sistema e Laura potrà finalmente usare il dispositivo», ha spiegato l’ingegnere Marco Sartore, tutor dei ragazzi.

LAURA PAOLINI PUÒ VEDERE I COLORI GRAZIE AI COMPAGNI

