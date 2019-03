Il medico-papà di 48 persone/ Inseminazione artificiale e ‘abuso’ nel silenzio

Ha messo al mondo 48 figli senza che nessuno sapesse chi era il padre, neanche le donne che ha inseminato. E’ Donald Cline, un medico esperto di inseminazione artificiale in cui nei decenni passati molte donne si erano rivolte per riuscire ad avere un figlio. Lui le aveva accontentate, ma non aveva mai detto a nessuna che il seme usato era il suo. Così come naturalmente la quasi cinquantina di figli nati non hanno mai saputo che erano tutti figli dello stesso padre. E’ successo in America, solo adesso questi fratellastri hanno scoperto la realtà. A dirlo, con una intervista pubblicata in questi giorni sul giornale The Atlantic, una donna di 33 anni, Heather Woock, che ha raccontato di quando un completo sconosciuto l’ha contattata due anni fa sostenendo di essere il suo fratellastro. Quando l’uomo le ha parlato del dottor Cline, si è ricordata che la madre lo aveva contattato quando cercava di rimanere incinta. Heather rimase ovviamente spaventata da questa notizia che cercò inizialmente di ignorare, ma poco dopo altre persone la contattarono sostenendo la stessa cosa. Le dissero che l’avevano trovata grazie a Facebook grazie allo username che lei usava sul sito Ancestry.com, un sito dove è possibile risalire alle proprie origini. Heather Woock infatti aveva cercato di scoprire chi fosse suo padre. Test del Dna hanno poi confermato che almeno 48 persone erano state concepite tutte con lo sperma del dottor Cline, ma il numero potrebbe essere ancora più alto visto che in molti non hanno mai fatto il test. La prima persona a scoprire che il padre era Cline era stata Jacoba Ballard, iscrivendosi a un forum per figli adottati o concepiti con l’inseminazione e ben presto aveva trovato un’altra persona la cui madre si era recata da Cline. Appena vista la sua foto su Facebook, aveva realizzato immediatamente che questa poteva essere sua sorella. I test del Dna lo confermarono. Così, in una sorta di catena, sono venute fuori 48 persone che risultavano essere tutti fratellastri tra di loro: stesso padre, madre diversa.

L’ABUSO DEL DOTTORE

Venne fuori tutta la verità: Cline aveva detto alle donne che si recavano da lui che usava al massimo lo sperma dello stesso donatore per tre donne differenti. Una volta rintracciato l’uomo, sei dei fratellastri lo incontrarono nel 2016. Il dottore disse loro di aver inseminato con il suo seme circa 50 donne che non sapevano nulla di quanto aveva fatto, tra gli anni 70 e 80. Il dottor Cline, oggi 80 anni, in seguito dala rivelazione è stato condannato a un anno di carcere con la condizionale. Condanna che non è servita placare i suoi figli, furiosi per quello che aveva fatto: “Le nostre madri sono state violate, ha spezzato e diviso le nostre vite, ha mentito a se stesso sul fatto di avere avuto dei figli, cosa che noi siamo” ha detto la Ballard aggiungendo di sentirsi ingannata per non aver ma saputo dei suoi fratelli mentre cresceva. Ma la cosa peggiore, forse, è che molte donne sono state inseminate dall’uomo più volte, ad esempio una disse di essere stata inseminata almeno una dozzina di volte in un periodo di circa cinque mesi: “Mi sento come se fossi stata stuprata 15 volte” ha commentato. Oggi questi figli senza padre hanno costituito una associazione, tramite la quale si ritrovano diverse volte all’anno, per condividere quella famiglia di cui sono stati privati dalla smania di onnipotenza di un medico che ha infangato il suo ruolo in modo criminale, giocando sulla pelle degli altri.

