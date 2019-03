Prevenzione cardiovascolare nelle donne/ “E’ la prima causa di morte in Europa”https:

Il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute ha parlato della prevenzione cardiovascolare nelle donne. Riccardo Riccardi ha aperto la conferenza “Il cuore delle donne”, un incontro organizzato a Cividale con attenzione alla salute cardiologica femminile e sulla medicina generale. Hanno contribuito con informazioni preziose, consigli ed eventuali prospettive progettuali il medico di medicina generale Patrizia D’Acierno, la cardiologa Francesca Picco e la dietista Mara Codarini. Questi ha specificato, come riportato da Il Gazzettino, che: “Queste iniziative di diffusione della cultura della prevenzione sono importanti, come questa che ha organizzato Club Soroptimist a favore delle donne. Mi auguro che si moltiplichino in tutte le regioni perché si tratta di una sfida centrale per il nostro sistema sanitario quella di puntare sull’attivazione di percorsi e stili di vita alla base della nostra salute”.

Prevenzione cardiovascolare nelle donne, Il messaggio di Riccardi

In merito alla prevenzione cardiovascolare nelle donne ha parlato anche la cardiologa Francesca Picco. Come riportato da Il Gazzettino questa ha sottolineato come questa sia la prima causa di morte in Europa. Ha poi specificato come la malattia cardiovascolare in tutte le sue declinazioni appaia e incida sulle donne con una intensità superiore rispetto agli uomini. . I dati Istat poi ci mostrano come le patologie cardiovascolari portino il maggior peso economico alla Sanità pubblica. In Italia infatti si spendono circa 15 miliardi di euro all’anno. Riccardo Riccardi, vice governatore del Friuli Venezia Giulia, ha specificato: “Viviamo in un momento in cui la sanità sta vivendo una grande trasformazione e in cui la ricerca e la specializzazione in medicina stanno raggiungendo dei livelli davvero inimmaginabili fino a poco tempo fa. Sono proposti oggi dei percorsi di cura innovativi, con la possibilità di modificare il modello organizzativo e andare a rafforzare la responsabilità dei cittadini di fronte alla salute“.

