Elly Mayday è morta/ Addio alla modella curvy: uccisa da un cancro alle ovaie

Per tutti era Elly Mayday ma il suo nome per intero era Ashley Shandrel Luther. Era nata il 15 aprile del 1988 a Saskatchewan, in Canada. Ashley è stata profondamente amata dalla sua famiglia in Canada e in tutta la Germania e adesso non c’è più. Il cancro alle ovaie le era stato già diagnosticato nel 2014 e lei, dopo essersi sottoposta a chemioterapia, aveva deciso di posare per la casa produttrice di intimo femminile Forever Your Lingerie senza capelli, caduti a causa della chemio. “L’importante è mostrare quello che si è veramente sotto i vestiti”, aveva raccontato alla AbcNews la modella curvy affetta da un cancro ovarico. Questo tipo di tumore, solitamente colpisce le donne nel periodo della menopausa. La sua storia invece, aveva profondamente colpito la fondatrice di Forever Your Lingerie. “Abbiamo voluto rappresentare il suo sguardo”, ha dichiarato Sonya Jenkins alla stampa. “Lei era audace e sorprendente”.

Elly Mayday è morta

Ashley Shandrel Luther era una ragazza di campagna che aveva una passione per la vita davvero innegabile. Sognava di avere un impatto sulla vita delle persone, condividendo la sua positività e l’energia. Ha raggiunto questo obiettivo attraverso la creazione di Elly Mayday che le ha permesso di entrare in contatto con tutti gli estimatori e con il mondo della moda. Il suo costante sostegno e l’amore ricevuto dai suoi seguaci occupavano un posto speciale nel suo cuore. Ashely è morta lo scorso venerdì 1° marzo alle 17:14. Il 13 gennaio del 2019, aveva condiviso uno scatto mentre si stava sottoponendo alla nuova chemio, raccontando quanto tutto questo facesse “schifo”. La modella, aveva anche confidato di rendersi conto della sua magrezza e, per questo motivo, pregava gli estimatori di evitare commenti di questo tipo, anche perché decisamente inutili nella sua condizione. “E’ come quando la gente dice ad una persona alta “sei davvero alta, pensi che non lo sappia?”, aveva scritto Elly. Tanti i messaggi di affetto, su Instagram ed anche su Twitter.





© RIPRODUZIONE RISERVATA