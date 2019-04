MADRE E NONNA/ Gestante surrogata per il figlio gay con gli ovuli della figlia

Un gran casino, detto terra terra. Chi ci capisce qualcosa del grado di parentela in questa “moderna famiglia”? In sostanza: la madre, 61 anni, in menopausa da 10, ha ricevuto gli ovuli della figlia fecondati con il seme del fratello, quindi impiantati nel suo utero. Il motivo? Permettere al figlio omosessuale e al suo compagno di avere un figlio. La quale, perché è nata una femmina, è allo stesso tempo figlia e nipote della madre di “suo padre”, che è madre e nonna in contemporanea della bambina. E la sorella donatrice di ovuli? Boh, un “incidente di percorso”, anche se la si deve definire zia. Mostruosità degne di Frankenstein, perché nessuno ha ovviamente pensato alla bambina così generata. Ma niente paura: i due “padri” hanno detto che non vedono l’ora di raccontarle come è nata, una volta cresciuta. Chissà la sua gioia! La storia arriva dal Nebraska, la gestante surrogata si chiama Cecile Elegge, il figlio 32enne Matthew e il compagno di 29 anni Elliot Dougherty. E pensare che nello stato del Nebraska la legge consente alle coppie gay di adottare i figli, dunque perché tanta smania di un concepimento simile?

L’ONNIPOTENZA DEI DIRITTI

Bisogna infatti tenere conto di varie componenti mediche: la mamma/nonna ha subito vari bombardamenti ormonali che hanno comportato seri rischi, ma anche la bambina adesso è a rischio, visto che si trova ad avere i gameti di due fratelli. Potrebbe sviluppare patologie di varia natura, visto che tecnicamente si tratta di incesto. Patologie a parte, Uma, così si chiama la neonata, avrà due padri e due madri. Ma è la mentalità attuale che visto che la scienza ha raggiunto certi risultati pensa che tutto sia permesso. Quello che passa sotto silenzio è l’evidente complesso di Edipo che intercorre tra questo figlio e la madre, ma guai a dire che si può essere gay per via di problematiche del genere. Qua c’è una donna che si intromette nel lato più intimo e privato di un figlio, la paternità, che accampando scuse di generosità, lo vuole possedere e un figlio che non ha mai staccato il cordone ombelicale dalla mamma. Si può parlare anche di triangolo fra la donna, il figlio e il suo compagno. Ma medici, giornali e telegiornali americani parlano di bellissima notizia e di vittoria della libertà di scelta. Amen.

