Julia Elle, mamma influencer/ La maternità è spiazzante, ma sono felice (Vieni da me)

Julia Elle, una delle mamme influencer più famose in Italia, si è raccontata a “Vieni da me”. Sognava di fare la cantante e l’attrice, ma la maternità ha scombinato i suoi piani. Poi però ha scoperto un modo per unire questi due mondi: ha ideato la web serie “Disperatamente mamma” che raccoglie migliaia di interazioni, like e commenti. «Avevo disperatamente bisogno di capire se fossi l’unica matta, l’unica mamma che doveva affrontare determinate problematiche. Su internet trovavo solo mamme perfette quindi pensavo di essere sbagliata io», ha raccontato Julia Elle nello studio di Caterina Balivo. Non aveva idea di come fosse la maternità e vita reale di una mamma, quindi lo ha scoperto sulla sua pelle. «Saltarono tutti i miei programmi lavorativi, mi dicevano di tornare quando sarei tornata in forma. È stato spiazzante». Ma la gravidanza ha scombussolato anche il rapporto con il suo compagno, Paolo, infatti la loro storia è naufragata.

Julia Elle sognava una famiglia con Paolo, invece si è ritrovata a dover crescere da sola i loro figli. «Non è riuscito a diventare il compagno che avrei voluto. Si è reso conto anche lui di non volerlo essere». Per questo ha sofferto tanto: «Mi ha delusa molto. Non come persona, perché lo stimo, ma nella relazione. Io ero innamorata follemente, sognavo la famiglia unita». Quindi ci hanno riprovato, ma è durata poco. «Ci ho messo tempo a capire che la mia felicità era da un’altra parte». Ma è finita poco dopo aver scoperto di essere rimasta incinta del loro secondo figlio. «A volte ti sembra che tutto crolli, invece puoi rimettere in piedi tutto e fare qualcosa di più bello. E sono convinta che sia quello che è successo a me». E infatti è arrivato anche un nuovo amore: a settembre sposerà Riccardo, il suo nuovo compagno. «È arrivato un uomo che non pensavo esistesse e sono felice. Abbiamo creato una famiglia allargata e unita, per me è un grande successo».

