Madonna, figlia Lola/ “Ha più talento di me, ma le manca…”

Madonna torna a parlare della figlia in una lunga intervista su Vouge Uk. Lola è nata dalla relazione con Carlos Leon, un noto personal trainer, 22 anni fa. La mamma ha voluto esprimere un parere piuttosto importante sul futuro della ragazza che secondo lei ha maggior talento del suo ma non la stessa tenacia. Inoltre la giovane sente come un macigno il peso di avere una madre così famosa e che ha fatto la storia della musica leggera. Intanto gli addetti ai lavori hanno grande curiosità di veder crescere proprio Maria Lourdes sotto il punto di vista artistico. La ragazza ha studiato a lungo in Francia proprio per volere di Madonna, che ha voluto darle una formazione ad ampio respiro internazionale. Ha poi conseguito alla Schools of Art di New York un diploma iscrivendosi all’Università del Michigan, come la madre, per studiare arti performative.

Madonna, figlia Lola: le parole della leggenda del pop

Interessanti sono le parole di Madonna sulla figlia Lola, in un’intervista a Vouge Uk infatti la cantante ha voluto spingere il piede sull’acceleratore per il futuro professionale della ragazza. Spiega: “Maria Lourdes è incredibilmente talentuosa. E’ davvero incredibile quello che fa. Suona magnificamente il pianoforte, è una ballerina incredibile, sa recitare molto bene ed è molto più brava di me. Non ha però la mia stessa tenacia e ogni volta che la tormentano sui social network perché è mia figlia le dico di guardare altri figli di celebrità come Zoe Kravitz che ha lavorato a lungo per non essere considerato il figlio di..“. Madonna ha voluto specificare come Lola sia cresciuta con i soldi e lei no, ma soprattutto che la ragazza ha avuto una madre.

