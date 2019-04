Nicole Kidman e il divieto alle figlie/ “Niente cellulare né Instagram perché…”

Niente cellulare né social per le figlie di Nicole Kidman. L’attrice australiana ha raccontato in un’intervista all’edizione americana di Vanity Fair di aver imposto il divieto d’accordo con il marito Keith Urban. Questo dunque è lo stile educativo che hanno scelto per Sunday Rose, 10 anni, e Faith Margaret, 8. «Non hanno un telefono e non permetto loro di usare Instagram. Cerco di porre dei limiti», ha spiegato la diva di Hollywood, a cui l’edizione americana di Vanity Fair ha dedicato la copertina di maggio. Questo potrebbe farla sembrare una “mamma impopolare”, ma divieti a parte cerca di essere sempre presente nella vita delle figlie, portandole con sé sul set quando è impegnata con il lavoro o tornando a casa il prima possibile. Nicole Kidman lascia ampia libertà alle figlie nella scelte delle passioni da seguire, ma su alcune regole non si transige. Faith suona il violino, mentre Sunday il pianoforte ed è interessata anche al lavoro della madre.

NICOLE KIDMAN “NIENTE CELLULARE NÉ INSTAGRAM ALLE MIE FIGLIE”

Nicole Kidman anni fa finì al centro delle polemiche per una richiesta simile da parte di Isabella, figlia avuta con Tom Cruise. Le aveva chiesto di non parlare di lei durante le interviste. Era stata la stessa attrice ad ammetterlo. Un caso simile a quello della figlia di Gwyneth Paltrow che non voleva essere ritratta su Instagram dalla madre. Nell’intervista a Vanity Fair Usa ha parlato anche dei figli avuti con Tom Cruise. Connor si occupa di musica e vive a Miami, Bella si è sposata e recentemente ha lanciato una linea di magliette. «Bella vive appena fuori Londra», ha raccontato mamma Nicole. Dall’intervista emerge un ritratto nuovo del premio Oscar, non è da meno comunque quello dell’artista. Nel servizio fotografico si mostra con un look insolito: capelli corti, abbigliamento sexy e glamour. Così dimostra che a 51 anni si può essere affascinanti e belle, perché fascino e bellezza non hanno età (almeno per lei).





