Donnamaria contro il Grande Fratello Vip/ “Il confessionale di Daniele non mostrato…”

Edoardo Donnamaria e il confessionale di Daniele Dal Moro

Nel corso della 39esima puntata del Grande Fratello Vip 2022, i vipponi si aspettavano di vedere il confessionale di Daniele Dal Moro origliato da Oriana Marzoli. La prima finalista del reality show, infatti, negli scorsi giorni aveva ascoltato Daniele mentre si sfogava in confessionale con un autore mettendo in dubbio la loro storia. Confessionale che, però, non è stata mostrata durante la puntata serale. Alfonso Signorini, pur occupandosi del rapporto altalenante tra Daniele e Oriana, non ha fatto riferimento, neanche indirettamente al confessionale di Daniele.

Ieri sera, mentre si trovavano in cortiletto, Oriana, Giaele, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno affrontato l’argomento e Donnamaria ha criticato la scelta del Grande Fratello Vip di non mostrare il confessionale in questione.

Le critiche di Edoardo Donnamaria al Grande Fratello Vip 2022

Il più critico nei confronti della decisione del Grande Fratello Vip 2022 di non mostrare il confessionale di Daniele Dal Moro è stato Edoardo Donnamaria. “Comunque quella cosa che non è andata in onda, cioè… è grave. Poi è andata in fagiolata perché hanno fatto la cosa carina. Non è normale però…”, le parole dette dal fidanzato di Antonella Fiordelisi che il pubblico ha ascoltato prima che la regia censurasse la conversazione.

Secondo Edoardo, dunque, il Grande Fratello avrebbe dovuto mandare in onda il confessionale per mostrarlo ad Oriana alla luce del rapporto che ha con Daniele.

La regia toglie l’audio mentre Donnamaria sottolinea il fatto che durante la puntata non sia andato in onda il confessionale di Dani contro Oriana. Questa cosa GRAVISSIMA & SCORRETTA…

Ci fa capire che Daniele ha mentito ad Oriana e il #gfvip lo ha protetto.#oriele #incorvassi pic.twitter.com/wUXfRYJXgT — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) March 8, 2023

