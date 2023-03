Donnamaria e la battuta sul pancione di Aurora Ramazzotti/ Il web si divide, ma…

Edoardo Donnamaria e la battuta sul pancione di Aurora Ramazzotti

Il giorno del parto si avvicina e Aurora Ramazzotti sta trascorrendo del tempo in compagnia di famiglia e amici. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si è così concessa una giornata di relax in compagnia dell’amico Tommaso Zorzi che ha poi pubblicato una foto sul proprio profilo Instagram non nascondendo l’emozione che sta provando immaginando già il suo “nipotino” tra le braccia. Nella foto, Aurora mostra il suo bellissimo pancione scatenando la reazione dei fan di Zorzi che hanno risposto con like e commenti.

Rosa Chemical bacia anche Mara Venier in diretta tv/ "Voglio bene a Fedez..."

Tra i tanti commenti è spuntato anche quello di Edoardo Donnamaria, amico di Tommaso Zorzi con cui, in passato, si è anche mostrato sui social. Donnamaria conosce anche Aurora come ha più volte raccontato nella casa del Grande Fratello Vip e, sotto la foto, ha lasciato un commento ironico che però ha diviso il web.

Lazza, base di "Cenere" non funziona a Domenica In/ L'Ariston lo aiuta: mani a tempo!

Il commento di Edoardo Donnamaria

Tra qualche settimana Aurora Ramazzotti dovrebbe partorire un maschietto e, sotto la foto di Tommaso Zorzi, di fronte alle dimensioni del pancione di Aurora, Edoardo Donnamaria ha scritto: “Ma non è che sono due?”. La frase ha diviso fortemente il web: da una parte ci sono coloro che hanno sorriso sottolineando come quella dell’ex vippone sia semplicemente una battuta dettata dal rapporto amichevole che hanno e, dall’altra, c’è chi non ha gradito affatto la frase.

“Queste sono battute da non fare ad una quasi mamma”, scrive una ragazza. “Forse li conosce e sta scherzando? Siete ridicoli”, replica un’altra. “Sono amici certe battute è normale farle“, dice ancora un’altra ragazza. “Domande noiose e patetiche e dove trovarle!”, ribatte un’altra. “Fatevi una risata, tra amici si fanno queste battute”, conclude un’altra.

Coma_Cose: "Ci sposiamo, matrimonio in autunno"/ "La proposta l'ha fatta lei..."













© RIPRODUZIONE RISERVATA