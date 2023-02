Donnamaria punge Daniele Dal Moro: “Dopo Attilio è il più rosicone del GF Vip”/ Scoppia la lite!

Lite tra Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro al GF Vip: cos’è successo

Che Daniele Dal Moro non sia tra i concorrenti del Grande Fratello Vip che meglio incassato critiche e appunti è ormai cosa palese. Il gieffino lo ha d’altronde dimostrato anche poche ore prima della diretta del Grande Fratello Vip del 27 febbraio, quando è finito a litigare con Edoardo Donnamaria dopo una battuta. In cortiletto Donnamaria e Tavassi hanno infatti dato inizio ad un gioco: stilare la lista dei più ‘rosiconi’ di questa edizione.

Così, subito dopo Attilio Romita finito al primo posto, è stato posto proprio Daniele Dal Moro, il tutto di fronte a lui. Questo ha scatenato la reazione inizialmente infastidita del diretto interessato, che è poi finito per mostrare ancora una volta la sua ben nota ‘furia veneta’.

Daniele Dal Moro perde le staffe contro Edoardo: “Leone solo a parole!”

Daniele ha iniziato ad accusare Edoardo di non spendere mai buone parole per lui, nonostante lo consideri un’amico, e di stare anzi sempre zitto anche durante la puntata quando si tratta di dire qualcosa per difenderlo. Le accuse si sono poi estese anche a Tavassi, tanto che Daniele è sbottato: “Sei un leone solo a parole. Sai cosa vi dico? Che io non spendo più una parola per voi, arrangiatevi!” Donnamaria e Tavassi hanno allora cercato di ribadirgli che si trattava di uno scherzo, ma Dal Moro è andato via, lasciandoli soli. Esasperato, Donnamaria ha quindi spiegato ad Antonella l’accaduto: “Gli ho detto scherzando che, dopo Attilio, è il più rosicone della Casa. Guarda come ha reagito!”

