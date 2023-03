Donnamaria scopre la diatriba tra l’ex di Antonella e la sua famiglia?/ La verità è…

Edoardo Donnamaria: la diatriba tra l’ex di Antonella Fiordelisi e la famiglia di lei

Edoardo Donnamaria è tornato alla vita reale da meno di 48 ore e, lentamente, sia capendo tutto ciò che è accaduto durante i lunghi mesi che ha trascorso nella casa del Grande Fratello Vip 2022, in primis il motivo per cui Gianluca Benincasa, l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, non è entrato in casa. Mentre Antonella ed Edoardo, nel bunker di Cinecittà, continuavano a vivere la loro storia d’amore, fuori dalla casa, tra i genitori della Fiordelisi e Gianluca Benincasa è andata in scena una diatriba anche legale. Durante le scorse settimane, l’ex di Antonella ha rilasciato diverse interviste durante le quali ha parlato della storia avuta con Antonella.

Nino D’Angelo "vivo un nuovo debutto"/ "Da Napoli il regalo più grande: un murale"

Uscito dalla casa del GF Vip, Edoardo avrebbe scoperto tutto e, stando a quanto riportato da Amedeo Venza, non avrebbe cambiato assolutamente idea sulla fidanzata. Innamorato della Fiordelisi, è pronto ad aspettarla. “Edoardo è venuto a conoscenza di tutta la diatriba tra Gianluca (ex di Antonella) e la famiglia di lei. Inoltre gli è stato riferito che Antonella e Gianluca erano ancora fidanzati. Ma a quanto pare lui vuole aspettarla fuori dal programma e continuare la storia d’amore”, ha scritto Amedeo Venza.

Bruce Springsteen, concerto annullato in Ohio/ Il Boss è malato: ha il Covid?

Edoardo Donnamaria sapeva tutto dell’ex di Antonella Fiordelisi

Edoardo Donnamaria, in realtà, ha sempre saputo tutto di Gianluca Benincasa. Fatta eccezione per la diatriba con la famiglia di Antonella, Edoardo era a conoscenza di quello che era il rapporto tra la Fiordelisi e Benincasa. Spesso, infatti, ha raccontato che, inizialmente, i due non si baciavano alla luce del sole per la situazione che lei aveva lasciato fuori dalla casa del Grande Fratello Vip.

Anche la sera precedente alla puntata della sua squalifica, Antonella ed Edoardo avevano parlato dell’ex di lei e, durante la conversazione, Donnamaria ha fatto intuire di sapere tutto della situazione nel momento in cui, parlando con Antonella ha dichiarato: “Gli avrai detto che saresti tornata da lui”. La situazione, però, oggi è decisamente cambiata e l’amore nato tra Antonella ed Edoardo è sempre più forte come dimostrano le urla di Edoardo fuori dalla casa.

The Edge, U2: “Abbiamo riscritto i brani per migranti e guerra”/ “Mondo peggiorerà”













© RIPRODUZIONE RISERVATA