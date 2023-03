Donnamaria, urla fuori dalla casa del GF Vip per Antonella/ Lei piange di gioia e...

Edoardo Donnamaria e le urla per Antonella Fiordelisi

Dopo averla vista piangere per lui per 24 ore e aver ascoltato le sue paure, Edoardo Donnamaria ha deciso di lanciare un segnale ad Antonella Fiordelisi per rassicurarla sulla loro storia. In piena notte, dopo aver cenato con la famiglia e gli amici, si è recato fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 2022 con un megafono per farle sentire il suo amore e darle quel supporto di cui ha bisogno per affrontare le ultime settimane in casa senza di lui. “Antonella mi manchi”, ha urlato. Ad ascoltarlo subito sono stati Giaele De Donà, Oriana Marzoli e Luca Onestini che, in quel momento, si trovavano in cortiletto. Oriana è così corsa subito da Antonella che stava giocando al biliardo con Nikita e l’ha spinta verso il cortiletto cercando di trovare il modo giusto per farle sapere di Edoardo per evitare che partisse la musica.

La Fiordelisi è così corsa in cortiletto e, nel momento in cui è entrata, Edoardo ha urlato ancora. “Antonella mi hai fatto impazzire, ma mi manchi”, le parole di Edoardo che hanno commosso la Fiordelisi. “Amore ti amo”, ha risposto l’ex schermitrice ed Edoardo, probabilmente munito di tablet per seguire le regie, ha risposto con un “anch’io”.

La reazione di Antonella Fiordelisi alle urla di Edoardo Donnamaria

“E’ la cosa più bella che potesse fare per me ora che sono qui dentro”, ha detto tra le lacrime Antonella Fiordelisi mentre sorrideva pensando al gesto di Edoardo. “Sto piangendo di gioia”, ha poi continuato. “Siamo sulla stessa barca. Se è venuto vuol dire che sta come me. E’ un sentimento forte quello che proviamo“, ha aggiunto ancora. “E’ la risposta alle tue paranoie”, l’ha rassicurata Nikita che aveva ascoltato le sue paure sul rapporto con Edoardo.

La Fiordelisi, poi, ha deciso di ritagliarsi un momento da sola in giardino nel posto in cui ha trascorso tanto tempo con Edoardo. Sola, guardando il cielo, si è lasciata andare ad una vera e propria dichiarazione d’amore per il fidanzato. “Grazie di tutto, grazie per essere venuto qua. E’ stata la sorpresa più bella in sei mesi per come stavo. Mi manchi da morire. Spero che tu sia più forte di me perchè io senza di te mi sento debole. Pensami sempre perchè io lo faccio ogni minuto, in realtà ogni millesimo di secondo. Sei pazzo comunque, quanto me”, ha detto guardando il cielo. “Ti voglio ringraziare perchè stando insieme abbiamo fatto uscire il peggio di noi, ma soprattutto il meglio di noi. Mi sento debole e credo che faccia parte dell’amore. Non mi era mai successo di stare così per qualcuno. Ti ricordi quando ti ho detto che avevo paura dell’amore? Ecco, ora sai perchè avevo paura, perchè con te poteva succedere tutto questo. “Hai un carattere fortissimo, sei bellissimo anche se hai due peli in testa come dici te e invece sei bellissimo. Se a volte ti sei sentito sbagliato mi dispiace, non lo sei mai stato. Ho sempre avuto occhi solo per te. Ho sbagliato inizialmente a farti stare male per quelle cose che ho fatto e mi dispiace. Hai un cervello pazzesco oltre ad essere bellissimo anche se non ti piaci mai. Posso stare in casa anche con 40 ragazzi oggettivamente bellissimi, ma avrò sempre occhi solo per te. Sei la perfezione, soprattutto quando ridi con quegli occhioni grandi e quel sorriso…“, ha continuato Antonella immaginando di parlare con il fidanzato.

