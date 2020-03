Donnarumma al Chelsea?/ Calciomercato, Blues pronti ad offrire 60 mln per il portiere

In vista della prossima finestra di calciomercato estivo tiene banco in casa Milan il destino di Gianluigi Donnarumma. Il tema, come abbiamo già visto nei giorni scorsi è caldissimo: il portiere del Milan infatti è in scadenza di contratto per il 2021 e a dispetto di quanto chiedono i tifosi (e forse desidera lo stesso numero 99) il rinnovo non è sul tavolo. Ecco che allora, invece che correre il rischio di cederlo a parametro zero, la dirigenza rossonera ha l’esigenza di monetizzare dall’addio di Donnarumma già in questa finestra: e ovviamente è già lunga la fila di pretendenti al giovanissimo portiere azzurro. Da Real Madrid fino alla Juventus: non resta che attendere la finestra di contrattazione per assistere all’asta al rialzo per il numero 99.

DONNARUMMA AL CHELSEA? I BLUES PRONTI AD OFFRIRE…

Chi però non vuole attendere a lungo per strappare il numero 99 dal Milan è il Chelsea, che vorrebbe portare Donnarumma in Premier League al più presto. Anzi stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato che ci arrivano dal Sunday Express, i Blues sono già pronti a fare follie per il portiere rossonero. Pare infatti che, confermata la cessione di Kepa nella prossima finestra di contrattazione, la dirigenza inglese sia pronta a offrire ben 60 milioni al Milan per portare Donnarumma al Chelsea per la prossima stagione di campionato. Una cifra che certo farebbe ben gola allo stesso club: rimane però da vedere la posizione dello stesso giocatore, apparentemente particolarmente restio a lasciare Milano.



