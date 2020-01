Donnarumma alla Juventus?/ Calciomercato news: contatti bianconeri con Raiola

Il tormentone Donnarumma alla Juventus ciclicamente torna d’attualità e stavolta ha provveduto Sportmediaset ad affiancare il nome del portiere a quello della società bianconera. La Juventus infatti avrebbe contatti già ben avviati con Mino Raiola per portare Donnarumma al più presto da Milano a Torino. Anzi, proprio grazie al feeling tra i bianconeri e Raiola, il passaggio di Gigio Donnarumma alla Juventus potrebbe essere il colpaccio dell’estate 2020. Il portiere è legato al Milan fino al 30 giugno 2021, il legame affettivo è solidissimo ma le incertezze sul futuro del club starebbero spingendo il giocatore a fare altre valutazioni. Il Milan ha provato a intavolare il rinnovo con Raiola, ma il procuratore italo-olandese di Gigio sta prendendo tempo, ben consapevole dell’interesse che tanti club hanno per il suo assistito, in primis proprio la Juventus.

DONNARUMMA ALLA JUVENTUS? IL FATTORE RAIOLA

In effetti, secondo quanto riferisce Sportmediaset, la novità è che le mosse della Juventus per Donnarumma stavolta sarebbero molto concrete e potrebbero far saltare il banco. La proposta sarebbe decisamente allettante: un contratto quinquennale da 9 milioni di euro a stagione a salire, tre in più di quanti ne percepisce adesso Donnarumma in rossonero. Il Milan, che deve fare grande attenzione ai conti, non potrebbe di certo pareggiare l’offerta, ma quello che più conterà sarà soprattutto il livello di competitività: Gigio potrebbe anche decidere di rimanere in un Milan in crescita, ma l’addio sarebbe davvero vicino se rimarrà ancora fuori dalle Coppe. Nel frattempo la Juventus lavora comunque anche per il rinnovo di Wojciech Szszesny, anche lui in scadenza nel 2021, ma l’interesse per Donnarumma resta vivissimo.

