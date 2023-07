Donnarumma e Alessia Elefante, derubati e legati in casa/ Notte choc per il portiere del PSG

Notte choc e di terrore per Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan, attuale titolare del Paris Saint Germain nonché guardiano della nazionale italiana. Assieme alla sua compagna Gigio è stato aggredito, ma anche legato e derubato da alcuni uomini senza scrupoli che hanno fatto irruzione nella sua casa in quel di Parigi. Secondo quanto riferito dai media in queste ore, a cominciare da Il Corriere della Sera, i topi d’appartamento hanno portato via un bottino di 500mila euro circa e sarebbero al momento in fuga, tutt’ora ricercati dalle autorità.

Alessia Elefante, chi è la fidanzata di Donnarumma/ Una ragazza semplice e riservata

A riferire la notizia sono i media francesi, che hanno raccontato di come Donnarumma e la sua fidanzata, Alessia Elefante, siano riusciti a liberarsi subito dopo essere stati di fatto sequestrati in casa, dopo di che sono scappati dalla propria abitazione rifugiandosi in un hotel di lusso in piena notte, situato in centro a Parigi, non troppo distante dalla zona dell’abitazione dei due. A quel punto sono state allertate le forze dell’ordine ma quando sono giunte presso la casa del portiere del Paris Saint Germain i delinquenti erano già spariti. In seguito il 24enne portiere italiano e Alessia sono stati portati in ospedale per ricevere tutte le cure del caso, in ogni caso non avrebbero subito alcun trauma dal punto di vista fisico, mentre è stato molto più grave quello mentale, visto lo choc e la paura.

Donnarumma contro giornalista Tiziana Alla/ Video: "Quando avrei sbagliato?"

DONNARUMMA E ALESSIA ELEFANTE DERUBATI IN CASA: IL PORTIERE ASSENTE PER LA GARA CONTRO IL LE HAVRE?

La BRB, la brigata per la repressione del banditismo, facente parte della polizia giudiziaria parigina ha aperto un’indagine sulla vicenda, e sono attese novità nelle prossime ore, a cominciare dall’acciuffare i ladri senza scrupoli. L’abitazione di Donnarumma si trova nell’ottavo arrondissement, e la rapina sarebbe avvenuta nel cuore della notte passata, attorno alle ore 3:00 fra giovedì 20 e venerdì 21 luglio 2021.

Il furto è avvenuto a poche ore dalla prima amichevole estiva stagionale del Psg, la gara in programma oggi pomeriggio alle ore 17:00 contro il Le Havre. Non è da escludere che il portiere possa essere sollevato dall’incarico, mentre dovrebbe regolarmente partire domani, 22 luglio, per la tournée estiva in Giappone che durerà fino al 2 agosto.

Donnarumma torna al Milan?/ Calciomercato, L'Equipe: "Possibile con Investcorp" ma...

© RIPRODUZIONE RISERVATA