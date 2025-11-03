Piano di FS per i primi 50 treni ad Alta Velocità in Germania: l'annuncio dell'ad Donnarumma, “valutiamo ingresso, mercato molto promettente”. Gli scenari

DONNARUMMA ANNUNCIA POSSIBILE INGRESSO DI FS NEL MERCATO TEDESCO: ECCO COME E QUANDO

Come non bastassero gli investimenti da 20 miliardi calendarizzati da qui al 2034, quest’autunno ricchissimo di annunci in casa Ferrovie dello Stato vede ora un nuovo capitolo dell’espansione europea dei treni ad Alta Velocità: come ha spiegato Stefano Antonio Donnarumma, ad e direttore generale di FS, nel corso della lunga intervista al quotidiano tedesco “Handelsblatt”, la rette ferroviaria Italiana punta ad entrare nel mercato in Germania con potenziali prossimi 50 treni ad alta velocità.

Puntando ad una vera concorrenza interna al colosso DB (Deutsche Bahn, le ferrovie tedesche), il piano lanciato dall’Italia punta a segnare un percorso di crescita ulteriore dopo i primi investimenti negli scorsi anni in Francia, Spagna e nella stessa Germania (con le linee attive Milano/Roma-Monaco, e con la tratta Berlino-Napoli a partire dal dicembre 2028).

La valutazione di FS è calibrata ma concretissima: «vogliamo spendere la nostra attività in Germania», sottolinea Donnarumma riferendosi al settore dei treni ad alta velocità, «lo riteniamo molto promettente». Il progetto è ancora in una fase considerata esplorativa, dato che per ora sono stati contattati i gestori delle infrastrutture oltre alle autorità ferroviarie di Berlino: se già oggi Ferrovie dello Stato con i treni Trenitalia collega il Nord del Paese con Francia, Germania, Svizzera e Austria, l’espansione ulteriore con l’Alta Velocità è un progetto sempre più a caratura europea, offrendo una vera sfida competitività alla DB tedesca.

SI ALLARGA LA “SFIDA” DI FERROVIE DELLO STATO IN GERMANIA: IL PROGETTO SULL’ALTA VELOCITÀ

Da Trenitalia France a iryo (in Spagna), le tratte europee vedono sempre più Ferrovie dello Stato protagoniste, come ha ricordato sempre l’ad Donnarumma nell’intervista al quotidiano tedesco: il progetto con la Germania, e contemporaneamente il prosieguo del dossier UK – dove l’azienda punta a importare i Frecciarossa in Gran Bretagna entro il 2029 – è una diretta conseguenza della crescita esponenziale del mercato e degli investimenti di FS.

È però la sfida sull’Alta Velocità il vero punto di approdo dei nuovi progetti lanciati da Donnarumma: in Germania è già presente da anni con alcuni trasporti regionali e merci (tramite le controllate di FS, Netinera e TX Logistik) ora però si punta in alto dopo aver concluso l’accordo sulle tratte dall’Italia verso Monaco e Berlino (disponibili a stretto giro di anni).

I possibili 50 nuovi treni ad Alta Velocità vedrebbero una ulteriore «collaborazione con la Deutsche Bahn», con Donnarumma che all’Handelsblatt ribadisce che ad oggi vi sono regole che necessitano di essere implementate, a partire dalle tariffe di accesso ai binari a scaglioni «in cui le tratte meno redditizie siano più economiche», ma soprattutto la legislazione che possa vietare il dumping tariffario e simili. Prima di tutte queste possibili implementazioni, è necessario che FS con i Frecciarossa 1000 riesca ad approdare sulla rete ferroviaria tedesca per accrescere peso e importanza.