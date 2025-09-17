Ferrovie dello Stato, l'AD Stefano Donnarumma assicura che la priorità sono gli investimenti del piano: "Non faremo salvataggi di Stato". E sul Pnrr...

FERROVIE, INVESTIMENTI AL SICURO: PARLA DONNARUMMA

Non c’è alcun salvataggio di Stato all’orizzonte per il gruppo Ferrovie dello Stato, ma si stanno valutando operazioni a garanzia della sicurezza dell’esecuzione degli investimenti: a chiarirlo è Stefano Donnarumma, amministratore delegato del Gruppo FS, in un’intervista al Sole 24 Ore in cui delinea i piani per il futuro e chiarisce cosa c’è dietro le possibili acquisizioni.

A tal riguardo, ci sono diverse operazioni allo studio, ma nulla di deciso, perché la fase è ancora esplorativa. I confini, però, sono molto chiari: non c’è né l’intenzione di ampliare gli interessi commerciali né quella di vendere nuovi prodotti o servizi.

Una presa di posizione che si è resa necessaria alla luce delle critiche ricevute negli ultimi tempi a causa di diversi rumors, che però restano tali perché, come ribadito da Donnarumma, FS non ha preso né impegni vincolanti né decisioni.

Il manager, nell’intervista, non si sbilancia neppure sui nomi, anche se ne sono circolati diversi in questi giorni, ma nega che si punti alla realizzazione di un nuovo polo di costruzioni che, sebbene rappresentino un settore importante per l’Italia, presentano criticità a livello strutturale tali da mettere a rischio la realizzazione degli investimenti delle Ferrovie dello Stato.

LA STRATEGIA DI FERROVIE DELLO STATO

È evidente, dunque, come la strategia del gruppo sia orientata proprio da questo aspetto e dalla volontà di non fare nulla che possa causare ritardi nei cantieri.

Tra i nomi emersi c’è quello di Mermec, che però ha smentito l’interesse di FS. A tal riguardo, Donnarumma precisa al Sole 24 Ore che non si sente di escludere nulla, lanciando però un segnale importante: poter controllare una parte della filiera sarebbe positivo per il gruppo, essendo un’azienda con respiro internazionale.

Di sicuro, non c’è la volontà di intervenire per salvare aziende; d’altra parte, non esclude che società in crisi possano suscitare interesse se dispongono di risorse umane in grado di operare su tecnologie complesse come quelle di FS.

Potrebbe essere il caso di Firema, che è l’unico nome citato da Donnarumma nell’intervista, precisando comunque che ci sono diverse iniziative al vaglio e che, nel breve termine, potrebbero esserci sviluppi tramite manifestazioni di interesse.

DAGLI INVESTIMENTI AL PNRR

Il focus di Ferrovie dello Stato è sui 100 miliardi di investimenti previsti in cinque anni, aspetto sul quale Donnarumma garantisce che non sono emerse criticità finora. Anzi, il tasso di esecuzione di quest’anno fa presumere che si possa superare il «picco storico» dell’anno scorso.

Per quanto riguarda invece il Pnrr, l’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato fa anche il punto sulla situazione degli investimenti, ricordando che hanno in carico oltre 24 miliardi in tal senso: «Di questi ne abbiamo consuntivato oltre 15 miliardi e il 95% riguarda l’infrastruttura ferroviaria».

Per Donnarumma non c’è alcun rischio che alcune opere del Pnrr possano bloccarsi per la revisione europea, perché questa riguarda solo i tempi; per cui o un’opera viene esclusa dal piano, per poi essere finanziata in altro modo, o si cambia l’obiettivo funzionale.

L’ALTA VELOCITÀ E LA NEWCO

Nell’intervista c’è spazio anche per parlare della NewCo a cui affidare le tratte in uso esclusivo dell’Alta velocità e alcune miste: Donnarumma conferma che l’iter è partito, ma al tempo stesso si stanno facendo delle valutazioni con il Ministero dell’Economia.

D’altra parte, rimarca che si tratterebbe comunque di un perimetro controllato dalle Ferrovie e per il quale applicare il «metodo RAB (Regulatory Asset Base), sia a debito che attraverso una compartecipazione in equity». Una decisione, però, non è stata presa, visto che è l’Authority a stabilire il metodo di finanziamento; comunque FS non vuole privatizzare la società né quotarla.

«Stiamo solo strutturando un metodo per finanziare le opere». Questo potrebbe tradursi in un aumento dei prezzi dei biglietti, ma Donnarumma parla di «un incremento di pochi euro» in cambio di servizi migliori. Se non ci dovessero essere intoppi, si potrebbe «entrare in operatività con il 2026».