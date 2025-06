Il futuro di Donnarumma agita il calciomercato, voci insistenti lo danno in serie A: la decisione sembra essere già stata presa.

Certe voci ritornano sempre, soprattutto in estate. A ogni sessione di mercato, il nome di Gianluigi Donnarumma torna prepotente nel dibattito calcistico italiano. È come se in fondo tutti, almeno una parte dei tifosi, stessero aspettando un suo rientro, una sorta di ritorno a casa.

Probabili formazioni Spagna Francia/ Quote: una parata di stelle! (semifinale Nations League, 5 giugno 2025)

La Serie A, per tanti motivi, lo ha visto partire troppo presto. Eppure, stavolta, qualcosa sembrava davvero sul punto di cambiare. Una sensazione nell’aria, sguardi incrociati, incontri sottotraccia. Ma poi arriva la realtà, fredda, lucida, inevitabile.

Donnarumma, parla il suo agente: decisione presa

La scelta sembra essere già stata fatta. E non lascia molto spazio ai sogni di chi sperava di rivedere Gigio tra i pali di una grande italiana. A chiarire tutto ci ha pensato Enzo Raiola, agente del portiere campione d’Europa e, da poche settimane, anche d’Europa a livello di club, dopo la vittoria della Champions League con il PSG. Le sue parole, rilasciate a margine di un incontro privato con alcuni dirigenti, non lasciano molto margine all’interpretazione.

No all’Arabia, Theo sceglie la Serie A: Milan tradito

«In molti lo vogliono, ma pochi possono permetterselo. Critiche? I tifosi a Parigi lo hanno sempre amato, le critiche arrivano più dall’Italia». Un passaggio pesante, che fotografa perfettamente il clima intorno a Donnarumma. Da un lato l’amore, quello vero, dimostrato anche dopo alcune partite complicate in Francia. Dall’altro, un’Italia che sembra non aver mai perdonato del tutto quella scelta di lasciare il Milan a parametro zero.

La verità, però, è che in questo momento parlare di un ritorno in Serie A è qualcosa che suona più come un’illusione. Non solo per il prezzo, che di per sé già taglierebbe fuori quasi tutte le squadre italiane, ma anche per le ambizioni di un giocatore che ha ancora tanto da dire in Europa. E infatti, se oggi c’è un movimento reale attorno al nome di Donnarumma, questo arriva soprattutto da due club che possono permettersi di fare sul serio: Real Madrid e Bayern Monaco.

SPILLO/ Ma la Grande Inter seppe risorgere dalla "settimana nera" del 1967

Entrambe le squadre stanno valutando il futuro tra i pali. Il Real Madrid non è mai stato insensibile al talento dell’azzurro. Anche il Bayern guarda con interesse all’eventualità di un cambio generazionale di livello. In questo scenario, l’Italia rimane sullo sfondo, quasi un ricordo. Donnarumma, almeno per ora, non tornerà. E chi lo vuole davvero dovrà parlare una lingua diversa da quella della nostalgia. Quella dei grandi club, del grande calcio, e dei grandi investimenti. Senza ombra di dubbio.