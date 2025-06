Gigio Donnarumma osservato speciale in Italia, futuro da scrivere per il portiere della nazionale. L’Inter ci pensa.

È bastato poco per riaccendere il dibattito. Bastano sempre poche voci, qualche indiscrezione, e il nome di Gianluigi Donnarumma torna prepotente al centro della scena, come se il suo destino dovesse incrociare ancora una volta quello della Serie A.

È il gioco delle parti, quello tipico delle sessioni di calciomercato, dove basta un segnale per far scattare entusiasmi e supposizioni. E così, nelle ultime settimane, è emersa con insistenza la voce secondo cui l’Inter avrebbe messo gli occhi su di lui.

Inter-Donnarumma, l’intreccio possibile

Non è la prima volta che il club nerazzurro viene accostato al portiere del Paris Saint-Germain, e probabilmente non sarà nemmeno l’ultima. Donnarumma, da quando ha lasciato il Milan, è sempre rimasto in qualche modo collegato al calcio italiano. Per i tifosi è ancora un volto familiare, anche se ora difende i pali della Nazionale da lontano, tra i riflettori e le pressioni del Parc des Princes.

Il PSG ha puntato forte su di lui, lo ha blindato con un contratto importante, lo ha messo al centro del progetto. Eppure, la sua avventura a Parigi non è stata sempre serena. Critiche, alternanza con altri portieri, momenti di difficoltà: insomma, non è stato un percorso lineare. Ma il valore del giocatore non è mai stato in discussione.

Per questo, quando si parla di lui, l’attenzione resta altissima. E in Italia, dove le big stanno tutte cercando di sistemare il reparto portieri o di programmare il futuro, il nome di Gigio inevitabilmente torna d’attualità. L’Inter, in particolare, è tra le squadre che seguono con interesse l’evoluzione della situazione. Ma da qui a parlare di trattativa vera e propria ce ne passa, e non poco.

Infatti, al di là del fascino che una mossa del genere avrebbe, la realtà è molto più semplice: nessuna società italiana ha oggi la forza economica per sostenere un’operazione del genere. Né l’Inter, né la Juventus, né tantomeno il Milan – che in teoria rappresenterebbe l’opzione più romantica – possono permettersi di intavolare un discorso serio con il Paris Saint-Germain. Il motivo è evidente: Donnarumma percepisce uno stipendio fuori scala per i parametri della Serie A, e il suo cartellino ha un valore che si aggira intorno a cifre che solo i club di Premier League o pochissime realtà europee possono gestire.

E allora restano solo le suggestioni, i sondaggi informali, i “monitoraggi” che riempiono le pagine dei giornali. Ma nulla di più. Senza ombra di dubbio, Donnarumma resta uno dei migliori portieri al mondo, e il suo nome tornerà ancora nei radar italiani. Però, almeno per ora, il suo futuro parla ancora francese.