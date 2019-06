Donnarumma lascia il Milan?/ Calciomercato “Intrigo con Perin e Reina…” (Esclusiva)

Gigio Donnarumma potrebbe lasciare il Milan in questo calciomercato estivo, la sua cessione potrebbe servire alla società rossonera per ripianare anche le finanze, anche il bilancio dello stesso Milan. E’ anche vero che perdere un portiere del genere magari verso il Paris Saint Germain o il Manchester United o qualche altro top club europeo non sarebbe una scelta ideale per il Milan. Si potrebbe rimpiazzarlo con Perin per esempio, si potrebbe tentare la carta Plizzarri numero della Nazionale Under 20 ai Mondiali. Resta il fatto che cedere Donnarumma non sarebbe ideale, vedremo in ogni caso cosa succederà. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito l’operatore di mercato Venzo Calamassi. Eccolo in questa intervista a ilsussidiario.net.

Quale sarà il futuro di Gigio Donnarumma?

Penso che il Milan non lo voglia vendere, è troppo importante nella difesa, nella formazione rossonera!

Potrebbe finire al Paris Saint Germain o al Manchester United?

No non credo piuttosto il Milan cederà Romagnoli ma non lui. Il fondo di investimento Elliott che è a capo della società rossonera dovrebbe puntare a fare cose importanti e non vorrà sicuramente privarsi di un grande portiere come Donnarumma.

Sarebbe quindi una cessione sbagliata per il Milan in questa finestra di calciomercato…

Direi di sì perchè Donnarumma è veramente un grande portiere. Se il Milan lo cedesse farebbe un grande errore.

Ipotesi di calciomercato: Perin al Milan e Reina alla Juventus?

Se Donnarumma partisse e arrivasse Perin la società rossonera prenderebbe un buon portiere. Solo che secondo me Perin non è un numero uno nel suo ruolo in Italia, solo uno tra i cinque portieri migliori del nostro campionato.

Plizzari potrebbe diventare il secondo portiere rossonero?

Perchè no Plizzari si sta disimpegnando nel miglior modo al Mondiale Under 20. Farlo diventare secondo portiere del Milan se partisse Reina sarebbe una buona cosa, sarebbe investire sul futuro della sua carriera. Un Plizzari che potrebbe fare ottime cose nei prossimi anni.

