Donnarumma piange disperato dopo l’infortunio di Musiala al Mondiale per Club: ecco cosa è successo

Donnarumma piange per l’infortunio riportato da Musiala, in seguito ad uno scontro involontario nel primo tempo di Paris Saint-Germain-Bayern Monaco. Il portiere dei parigini, in uscita sul centrocampista, agguanta prontamente il pallone, ma il suo avversario finisce a terra e riporta un grave infortunio alla caviglia sinistra. Nello scontro, evidentemente, la caviglia dev’essere rimasta sotto il corpo del portiere ex Milan e l’epilogo è stato terribile.

Appena resosi conto della situazione Donnarumma è sprofondato nello sconforto più totale e si è concesso un pianto disperato. Le urla di Musiala la dicono lunga sull’entità dell’infortunio, che richiede immediatamente l’ingresso della barella e dei medici. Lo scontro è stato davvero brutto e i secondi successivi sono da brividi. In campo c’è chi fatica a guardare la scena, ma anche chi si accorge della disperazione di Donnarumma e prova a consolarlo.

Donnarumma, i fischi dopo l’infortunio di Musiala e il messaggio di guarigione pubblicato su Instagram

Per il portiere italiano, purtroppo, arrivano una bordata di fischi da parte di tutto lo stadio, ma anche gli attacchi di alcuni dei suoi avversari. In primis Neuer non reputa che il collega abbia usato i tempi giusti nella sua uscita e non pare affatto sorpreso del grave infortunio riportato dal compagno di squadra. “Non puoi uscire così, perché se lo fai, significa che sei consapevole di poter far male al tuo avversario”, lo sfogo del tedesco al termine della partita.

Su Instagram, però, Gigio Donnarumma ha voluto lanciare un messaggio di guarigione a Musiala, che ovviamente ora va incontro ad un lungo stop ed un periodo davvero difficile e faticoso. “Tutte le mie preghiere e i miei auguri sono con te, Jamal Musiala”, le belle parole del portiere azzurro pubblicate sui social.

