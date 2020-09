Donnarumma rimane al Milan?/ Perotto: “Rinnovo difficile: Raiola decisivo”(esclusiva)

Si è aperta da poco la finestra estiva del calciomercato in Italia e in casa Milan tiene sempre banco la possibile permanenza o meno di Gigio Donnarumma. Al momento infatti il futuro del portierone rossonero rimane ancora incerto: Gigio ha un contratto in scadenza nel 2021 e si sono ancora fatti ben pochi passi verso il rinnovo di contratto. Certo la dirigenza del Diavolo non pare intenzionata a lasciar andare via il numero 99, benchè questo possa rappresentare un tesoretto prezioso sulla piazza: il profilo infatti rimane ancora tra i più richiesti da molti top club d’Europa. E neppure lo stesso giocatore pare ora intenzionato a cambiar aria, ma il suo procuratore, Mino Raiola potrebbe essere d’altro avviso. Pare dunque che la permanenza di Donnarumma al Milan possa diventare ben presto il nuovo caso di calciomercato, nodo da sciogliere anche negli ultimi giorni della sessione estiva. Per parlare del futuro di Donnarumma abbiamo sentito l’operatore di mercato Pierpaolo Perotto: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Donnarumma rimane e rinnova col Milan? Rinnovo incerto. Dipenderà soprattutto dalla volontà di Raiola, agente di Donnarumma. Lui non avrebbe problemi a scegliere per il portiere rossonero una squadra molto forte Sicuramente vorrà avere molta voce in capitolo rispetto alla trattativa per il rinnovo del giocatore di qualche anno fa.

Quali sono le condizioni per rimanere? Proprio la presenza di Raiola che in questo momento può veramente decidere il futuro di Donnarumma.

Conta così tanto la sua presenza di Raiola nel rinnovo di Donnarumma? Sì perchè la prima volta Raiola era stato messo in disparte dalla pressione della piazza e dalla famiglia. Ora vorrà rifarsi e prendere anche una cifra considerevole nel rinnovo di Donnarumma col Milan.

Donnarumma potrebbe andare anche all’estero? In Italia certo no. All’estero troverebbe squadre più forti del Milan, Raiola potrebbe agevolare la cessione di uno dei portieri migliori attualmente. A meno che possa rimanere nella formazione rossonera con la promessa oltreche di essere capitano di far parte di una squadra in futuro molto importante.

Lo ritiene l’erede di Buffon? No assolutamente no, per essere l’erede di Buffon deve crescere molto. Deve migliorare molto. Non è facile diventare dei grandi portieri come Buffon e Donnarumma per ora non lo è…

(Franco Vittadini)



© RIPRODUZIONE RISERVATA