Donnarumma schernito da tifoso: “Vuoi 20 euro?”/ La scenetta prima di Italia-Belgio

Un tifoso ha preso in giro il portiere della nazionale italiana, Gigio Donnarumma, prima della sfida di ieri sera contro il Belgio, gara valevole per i quarti di finale del campionato europeo 2020. Il “simpatico” supporters si è scattato una foto mentre offriva un biglietto da 20 euro all’estremo difensore degli azzurri, recandosi a ridosso dei tabelloni luminosi presenti a bordocampo all’Allianz Arena, nei pressi della porta dove appunto Donnarumma si stava allenando. Come mai questo gesto? Facile collegare il siparietto al recente trasferimento del portiere dal Milan al Paris Saint Germain.

Il calciatore di Castellammare di Stabia ha infatti deciso di non rinnovare il proprio contratto con il club rossonero, lasciando Milanello a costo zero a accasandosi fra le fila del Paris Saint Germain, dove percepirà dodici milioni di euro netti all’anno. Molti supporters rossoneri sono quindi arrabbiati con lo stesso Donnarumma, tenendo conto che il giovane guardiano ha sempre spiegato di aver tifato per il Milan fin da piccolo, e vista la maglia baciata in varie occasioni. Alla fine però il ragazzo ha preferito sposare la causa parigina, finendo così fra le grinfie dei numerosi tifosi milanisti infuriati.

DONNARUMMA SCHERNITO DA TIFOSO PRIMA DI ITALIA-BELGIO: TIFOSI DEL MILAN INDIAVOLATI…

Quello dei 20 euro non è l’unico episodio di scherno nei confronti del portiere visto che già durante il match di Italia-Galles Donnarumma era stato subissato di fischi e contestazioni da parte di alcuni tifosi del Diavolo, anche in questo caso “indiavolati”.

Gigio, comunque, sembra aver preso bene la goliardata, e al gesto provocatorio del tifoso ha risposto con un sorriso, continuando poi ad allenarsi. E il match del portiere è stato senza dubbio sontuoso, con una serie di interventi sicuri, fra cui anche una splendida parata su Romelo Lukaku nei primi minuti di gioco. Per la cronaca, l’incontro è finito due a uno per l’Italia, che è così volata in semifinale, dove incontrerà la Spagna presso lo stadio di Wembley. Clicca qui per vedere la foto dell’accaduto

