Donnarumma torna al Milan?/ Calciomercato, L’Equipe: “Possibile con Investcorp” ma…

Gianluigi Donnarumma al Milan? La clamorosa ipotesi è stata lanciata dal quotidiano francese L’Equipe, secondo cui l’esperienza al Paris St Germain del portiere può volgere al termine a fine stagione. Lo scenario di calciomercato appare impossibile, eppure l’eventuale arrivo di Investcorp a Milano potrebbe cambiare ogni scenario. Nelle ultime ore si parla, infatti, del possibile acquisto del club rossonero da parte del fondo del Bahrain, operazione che riaccende voci di calciomercato.

Ma per la stampa italiana si tratta di un affare difficile da concretizzare, perché c’è Mike Maignan a difendere i pali per i rossoneri. Peraltro, l’estremo difensore francese si è rivelato decisivo nella corsa scudetto ed è sempre più leader della squadra allenata da Stefano Pioli, quindi è difficile immaginare che il Milan decida di privarsene per far tornare quest’estate Gigio Donnarumma che ha preferito andarsene per il Psg.

DONNARUMMA-PSG, STORIA DI UN FLOP

Per L’Equipe la situazione di Gianluigi Donnarumma è legata a doppio filo a quella di Leonardo. Il portiere è stato preso dal Paris St Germain proprio dietro indicazione dello stesso direttore sportivo brasiliano. Il dirigente, però, può lasciare il club francese al termine della stagione. Quindi, potrebbe andare via anche il portiere. Per questo si arriva ad ipotizzare l’intreccio col Milan, se venisse acquistato dal fondo di investimento del Bahrein Investcorp.

I tifosi del Milan, che non hanno risparmiato critiche al portiere per tutta la vicenda del mancato rinnovo e poi dell’addio, sono ovviamente contrari al ritorno di Donnarumma, anche perché il Milan può contare su Mike Maignan che fornisce garanzie tra i pali. Una cosa è certa: l’operazione Donnarumma-Psg è stata un fallimento, sia perché il portiere pensava di essere titolare indiscusso del club francese sia perché quando è stato chiamato in causa ha deluso le aspettative.

