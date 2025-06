L’avventura a Parigi del portiere italiano sembra essere arrivata ai titoli di coda. Per Donnarumma potrebbero aprirsi le porte per un ritorno in Serie A. Forte l’interesse da parte dell’Inter che però potrebbe rimanere delusa.

Psg, Donnarumma va o resta? Il portierone italiano è stato uno dei protagonisti della trionfale cavalcata dei parigini. Sul Triplete di quest’anno c’è la sua firma. O meglio le sue mani. Mai come quest’anno Gigio è stato super mettendo a tacere tutte le critiche che negli anni passati a difendere la porta parigina non sono mai mancate.

Il 30 giugno 2026 il contratto del portiere di Castellammare con il club dell’emiro Al Thani andrà in scadenza. Ma di accordi per il rinnovo del contratto di uno degli artefici dell’annata monstre conclusasi con la manita all’Inter in finale di Champions non c’è traccia. E non è per nulla certo che mai ci sarà. Le parole di Donnarumma nel dopo gara sono più che eloquenti: «Non so se resto. Vedremo nei prossimi giorni, ora penso alla Nazionale».

L’Inter, malgrado la disfatta di Monaco, è spettatrice interessata e da tempo segue le mosse del numero uno degli azzurri di Spalletti, La Beneamata cerca di consolarsi con l’erede designato di Sommer in porta. Ma i nerazzurri, oltre alla coppa, rischiano di veder sfumare anche Donnarumma,

Ipotesi Serie A per Donnarumma, ma lontano da Appiano Gentile

Il futuro di SuperGigio sembra sempre più lontano da Parigi. Non è sfuggito agli osservatori più attenti il fatto che abbia ricordato che l’emozione più importante resta il trionfo con l’Italia all’Europeo. Le tante critiche di questi anni hanno lasciato tracce profonde e soprattutto Donnarumma a 26 anni, dopo quattro stagioni tra i pali dei parigini, sembra aver voglia di cambiare aria per inseguire nuovi traguardi professionali, più ancora che economici.

Non mancano naturalmente i club europei interessati all’estremo difensore che a Parigi guadagna 10 milioni netti a stagione. Al termine di una stagione strepitosa su di lui c’è il Gotha delle società del Vecchio Continente, a cominciare dal Bayern Monaco e dal Real Madrid che cominciano a pensare agli eredi di Neuer e Courtois (rispettivamente 39 e 33 anni). Ma naturalmente alla finestra ci sono anche le grandi della Premier League, dove Donnarumma è apprezzatissimo.

Difficile dire come potrebbe reagire la proprietà qatariota al desiderio del portiere italiano di accasarsi altrove. Il precedente di Mbappé mostra che la società parigina è capacissima di impuntarsi e chiedere il rispetto del contatto in vigore fino all’ultimo giorno. E a nulla sono serviti i 50 milioni messi sul piatto nel 2023 da Florentino Perez per avere subito l’asso dei Bleus. In caso di addio di Donnarumma al Psg in questi giorni si è parlato anche di un interessamento per lui da parte dell’Inter.

I nerazzurri non possono certo guardare al quasi 37enne Sommer come a un titolare a lungo termine. Ma resta l’ostacolo dell’ingaggio alto, che appare fuori portata per le Big di casa nostra. Ma forse non per il Napoli. Stando a quanto raccolto da TMW nelle prossime settimane il club partenopeo potrebbe fare un tentativo per portare Donnarumma all’ombra del Vesuvio come primo tassello della grande campagna acquisti promessa a Conte dal patron De Laurentiis.