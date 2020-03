Donnarumma via dal Milan?/ Calciomercato, Gigio cercato da Premier League e Psg

Tema caldissimo in casa rossonera è certo quello dei rinnovi: con il piano di Gazidis per la prossima stagione di attuare una forte riduzione dei costi e del monte ingaggio, è facile immaginare che molti big in prossima scadenza di contratto possano fare ben presto le valigie. Uno di questi è senza dubbio Gianluigi Donnarumma, tra le stelle più brillanti del spogliatoio di Pioli, ma pure giocatore dal cartellino pesantissimo, che in caso di messa sul mercato garantirebbe alle casse della società una plusvalenza più che significativa. In scadenza di contratto al 2021, stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato raccolte dalla Gazzetta dello sport, ecco che Donnarumma potrebbe davvero lasciare il Milan a breve: dopo tutto il giocatore che pure ha sempre dichiarato fedeltà alla maglia, costa circa 6 milioni alle casse del Diavolo e in caso di addio certo il club non vorrà lasciarlo andare via a parametro zero.

DONNARUMMA VIA DAL MILAN? PRONTI PSG E CLUB INGLESI

In caso di addio di Donnarumma al Milan già per la finestra di giugno del calciomercato, ecco che non saranno pochi i club pronti a farsi avanti per il giovanissimo numero 1. Da tempo infatti il profilo del numero 99 di Pioli raccoglie apprezzamenti importanti, in primis dal Psg di Leonardo, sempre in prima fila per il rossonero. Ma non solo: stando alle ultime voci raccolte dalla rosea infatti Donnarumma avrebbe richieste anche dalla Premier league. Qui infatti il numero 99 piace moltissimo a Manchester City e Manchester United, ma pure all’Everton di Carlo Ancelotti. Molto si capirà negli ultimi mesi ma intanto lo stesso Gigio non perde tempo e approfitta dello stop al campionato per l’emergenza coronavirus per studiare l’inglese. Solo uno sfizio o mossa previdente?



