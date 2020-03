Donnarumma via dal Milan?/ Calciomercato, Gigio: “Sempre stato tifoso del Milan”

Tema caldissimo in vista della prossima finestra di calciomercato estiva è certo la permanenza in rossonero o meno di Gigio Donnarumma. Che vada via dal Milan non è certo il primo desiderio dei tifosi, ma come abbiamo già visto nei giorni scorsi il futuro del numero 99 dei rossoneri è quanto mai dubbio. Il portiere di Pioli infatti è in scadenza di contratto per il 2021 e per il momento non si parla affatto di rinnovo per Gigio, visto che un profilo come il suo non rientra affatto nel piano di riduzione del monte ingaggio che la nuova dirigenza vuole imporre per la prossima stagione. In più si fanno sempre più forti le voci di calciomercato che vogliono Donnarumma via dal Milan già in estate, magari per accasarsi al Psg o a Juventus o Real Madrid (club che si sono già esposti per il giocatore): un’ipotesi non così lontana se teniamo conto che vi sono club in grado di mettere sul tavolo cifre ben importanti, che ingolosiscono la società rossonera, interessata ad ottenere la buona plusvalenza sul cartellino.

DONNARUMMA VIA DAL MILAN? LA DICHIARAZIONE DI AMORE PER IL MILAN

In tutto questo però vi è anche da considerare la posizione dello stesso Donnarumma, che pare non voler andare via dal Milan. O che comunque non pare disposto a lasciare così facilmente il club che ama a breve. Ecco il probabile senso delle ultime parole di Gigio, che nel corso di Q&A con i tifosi rossoneri che verrà trasmesso solo oggi pomeriggio in forma integrale, ha riaffermato il suo grande amore per i colori rossoneri: “I colori rossoneri per me significano tanto perché sono cresciuto qui. Sono sempre stato tifoso del Milan e non posso fare altro che dare tutto me stesso per questa maglia”. Un attestato d’amore dunque per Donnarumma, che però potrebbe ancor non bastare per allontanare definitivamente le voci che lo vogliono lasciare Milanello già in estate. I tifosi rossoneri però sperano ancora.



