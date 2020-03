Donnarumma via dal Milan?/ Calciomercato, per Raiola vale 35 mln: è scontro col club

Per la prossima finestra di calciomercato estiva, si annuncia un nuovo furente scontro tra il club rossonero e Mino Raiola per il destino di Gianluigi Donnarumma, via dal Milan probabilmente già per la finestra di giugno. Da tempo di discute della possibile partenza del numero 99, in scadenza di contratto con la società del diavolo per il 2021: come è noto la dirigenza vorrebbe ridurre ampiamente il monte ingaggi per la prossima stagione e certo potrebbe anche decidere di tagliare alcuni giocatori dagli alti stipendi come lo stesso portiere (che percepisce 6 milioni di euro a stagione). Data la situazione e ben ricordando i già forti dissidi tra i rossoneri e l’agente del giocatore Mino Raiola, non facciamo fatica a immaginare un duro braccio di ferro per il prossimo destino del giocatore.

DONNARUMMA VIA DAL MILAN? IL PIANO DI RAIOLA

Pure però per il momento è tutto in stand by, pure il discorso su un ipotetico rinnovo: l’emergenza coronavirus, ma soprattutto per il futuro fumoso della dirigenza rossonera non tranquillizzano giocatore e agente che dunque stanno attendendo chiarimenti. Pure però si continua a parlare di un addio imminente, che se avverrà, pur potrebbe diventare anche economicamente problematico per il club del diavolo. Come ci ricorda il portale calciomercato.com infatti il Milan valuta Donnarumma per circa 70 milioni, mentre Raiola ha in mente una valutazione molto più bassa sui 30-35 milioni. Un gap dunque ben importante, dove hanno peso sia la mancata vetrina degli Europei (rinviati al 2021) che il solo anno rimanente di contratto: in ogni caso se ci sarà trattativa Raiola agirà al ribasso . In ogni caso le pretendenti a Gigio non mancano, dal Psg al Real Madrid fino ai club di Premier: staremo a vedere.



