DONNARUMMA VICINISSIMO AL PSG/ Pronti 12 milioni a stagione per il portiere azzurro

Per Gigio Donnarumma la svolta potrebbe essere vicina: dopo il burrascoso addio al Milan e la trattativa di calciomercato mai decollata con la Juventus, il portiere della Nazionale potrebbe accasarsi al Paris Saint Germain a cifre molto importanti. In molti hanno additato il procuratore Mino Raiola di un atteggiamento spregiudicato che ha portato Donnarumma ad affrontare gli Europei, primo grande torneo della sua carriera con la Nazionale, di fatto senza una squadra visto che la separazione col Milan si è già consumata. E si era parlato della necessità di accettare un’offerta al “ribasso”, con la Juventus non intenzionata a svenarsi per il numero uno azzurro e la Roma non in grado di offrire l’altissimo ingaggio richiesto, nonostante l’interessamento di José Mourinho.

Morabito: “18 milioni della Lazio per Muriqi? Una pippa”/ “Inzaghi non ci credeva...”

Ma alla fine alla porta di Raiola ha bussato il PSG con la classica offerta che non si può rifiutare. 12 milioni di euro a stagione offerti e la trattativa ha accelerato improvvisamente, tanto che la fumata bianca potrebbe arrivare addirittura prima dell’esordio azzurro agli Europei, venerdì all’Olimpico contro la Turchia. Un lieto fine che anche Roberto Mancini si augurava, per evitare di ritrovarsi con un elemento fondamentale come il portiere titolare turbato dalle voci di calciomercato.

SARRI-LAZIO, OGGI LA FUMATA BIANCA?/ Calciomercato: Loftus-Cheek primo rinforzo!

DONNARUMMA AL PSG, SZCZESNY RESTA ALLA JUVE

Gli esperti di calciomercato nella serata di lunedì si sono ritrovati a convergere compatti sulla possibilità che Donnarumma possa firmare già tra poche ore per il Paris Saint Germain: l’offerta come detto è di quelle irrinunciabili ma è soprattutto la mancanza di alternative che porterebbe “Gigio” a Parigi, di sicuro nessuno in Italia sarebbe in grado di pareggiare l’offerta transalpina. Tantomeno la Juventus che nelle ultime ore sembra aver deciso sulla permanenza del portiere polacco Szczesny, sulla quale già Max Allegri aveva espresso la sua assoluta convinzione. Dal ritiro della Nazionale polacca Szczesny è stato lapidario sull’argomento: “Dopo un lungo silenzio, ho avuto contatti con la Juve e mi è stato detto che nessuno ha dubbi sulla mia posizione di numero uno. Non cambia nulla su questo argomento: il club conta su di me e non mi venderà al 100%, e anch’io, da parte mia, intendo restare. Disposizione perfetta“. Tutto porta dunque Donnarumma verso Parigi dove troverebbe una nutrita colonia della nazionale azzurra, con Florenzi, Kean e Verratti che, salvo stravolgimenti di calciomercato, accoglierebbero il portiere sotto la Tour Eiffel.

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Atalanta/ Affare Romero: 45 milioni dal Manchester United!

© RIPRODUZIONE RISERVATA