Un dramma silenzioso avviene quotidianamente nelle province costiere della Siria, dove 62 donne alawite sono state rapite da marzo 2024 da milizie sunnite legate al nuovo governo di Damasco, secondo i dati diffusi dal Comitato per i diritti umani con sede a Ginevra: le ONG descrivono una strategia orchestrata per colpire la minoranza alawita (storicamente vicina all’ex regime di Assad) attraverso sequestri, esecuzioni sommarie e intimidazioni.

Ungheria: parlamento approva l'uscita dalla CPI/ "Istituzione politicizzata e non più imparziale"

Solo ai primi di marzo, fonti concordanti stimano circa 1.500 civili uccisi, tra cui donne alawite e bambini, in operazioni attribuite a gruppi armati filo-governativi e al contempo, gli scontri a Jaramana – sobborgo di Damasco controllato da miliziani drusi – hanno provocato 9 morti in poche ore, nonostante le autorità siriane neghino il coinvolgimento delle forze ufficiali.

Autovelox con IA in Europa: nuovi limiti dinamici in Spagna e Francia/ In Italia tutor 3.0

Le regioni di Latakia e Tartus – a maggioranza alawita – sono diventate teatri di una crisi umanitaria in cui i rapimenti fungono da strumento di controllo territoriale: le vittime (spesso prelevate ai posti di blocco) vengono utilizzate come merce di scambio per estorcere riscatti o come moneta politica per indebolire le comunità rivali. Le ONG ribadiscono come questi atti non siano episodi isolati, ma tasselli di un disegno più ampio volto a svuotare intere aree della presenza delle donne alawite, in quello che definiscono un tentativo di “pulizia etnica organizzata”.

Ozgür Ozel: "In Turchia è in corso un colpo di Stato"/ "L'Ue prenda posizione contro l'arresto di Imamoglu"

Donne alawite e strategia del terrore: “E’ necessario intervenire al più presto”

“Senza una pressione internazionale, queste violenze diventeranno irreversibili” avvertono i rappresentanti del Comitato per i diritti umani, ponendo al centro il ruolo delle organizzazioni non governative nel raccogliere prove e rompere l’omertà: attraverso reti di attivisti locali e ricercatori sul campo, le ONG hanno difatti mappato centinaia di casi, incrociando testimonianze e documentando l’escalation di violenze che dal 2023 sta ridisegnando gli equilibri demografici della Siria. Il rapporto di Ginevra, basato su oltre 200 interviste a sopravvissuti e familiari delle vittime alawite, rivela una trama ricorrente: i rapimenti delle donne alawite avvengono in concomitanza con operazioni militari mirate, spesso precedute da minacce anonime alle comunità.

Mentre il governo siriano continua a negare ogni collegamento con le milizie, definendo gli autori “elementi fuori controllo” le ONG chiedono un intervento urgente della comunità internazionale: “La protezione dei civili non può attendere” insistono, sostenendo che ogni ritardo significhi inesorabilmente più morti e più desaparecidos. Intanto, a Damasco, le famiglie delle vittime delle donne alawite lanciano appelli disperati attraverso canali informali, consapevoli che senza l’attenzione dei media globali le loro voci rischiano di perdersi nel silenzio; con il conflitto siriano entrato in una nuova fase di instabilità, la battaglia per i diritti umani si gioca anche sulla capacità di trasformare le denunce in azioni concrete, prima che il bilancio di sangue diventi insostenibile.